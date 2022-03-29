迎接綠電時代來臨 三地能源拓展綠能版圖
三地能源今天在高雄萬豪酒店舉行「三地能源品牌發布暨聯合授信簽約典禮」，三地集團董事長鍾嘉村與高雄市經發局長廖泰翔等人均出席，並與永豐銀行、凱基銀行、土地銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行等12家銀行簽訂授信合約，完成新台幣82億元聯合授信案，三地集團宣告將全力拓展再生能源產業，攜手旗下各事業體，打造綠色新能源世代。
三地集團董事長鍾嘉村表示，三地能源目前進行中的光電案場規畫約有688MW，目前也積極的擴充相關場域。儲能案場的部份，目前已有15MW建置當中，即將於本月底陸續完工，也已取得245MW的儲能許可。電動汽車充電站的部份，除了已建置全台高速公路上第一座超充站外，預計今年完成總計22站大功率超充站點和20站目的地充電站建置目標。鍾嘉村表示，這幾年三地集團開始將發展重心放在綠色能源產業上。三地能源是集團發展再生能源的核心，更是傳達三地對於地球能源的重視與展望，秉持「人、土地、情感、關懷」發展理念，強調「綠能永續 讓幸福延續」的使命精神，深耕台灣綠色產業生態圈。
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