三大要件推升水湳房價 開案直攻8字頭問鼎豪宅新聚落

台中水湳中央公園特區近年受惠大型公共建設挹注，迅速竄升為房市熱門焦點，預售案如「總太至境」、「豐邑PARK ONE」紛紛喊出8字頭的超高單價，一開案直接挑戰七期新市政中心的預售行情。

據業界表示，支撐水湳預售行情重要條件，包括土地成本遽升、生活環境便利性、政府主導大型建設等利多因素，使得水湳預售案一推出，便有問鼎中台灣豪宅聚落寶座的氣勢。

根據內政部最新實價登錄資訊顯示，水湳主戰場文商段土地價格不斷創下新高，109至110年土地每坪均價為211.7萬元，相比107至108年土地每坪均價172.13萬元，短短數年間土地價格便上漲了約23%，快速上升的地價成本，直接反應在建案價格中，成為支撐水湳預售行情的重要關鍵因素。

此外，水湳中央公園特區擁有67.34公頃大面積綠地公園，約是台北大安森林公園的2.58倍面積大小，附近有國道1號、74快速道路和捷運綠線。

以及鄰近大型購物商場，如西邊有新光三越、大遠百，東邊有目前正在動工的漢神洲際百貨，在生活環境、購物便利性、交通網絡方面取得完美平衡點，並以「低碳、智慧、創新」朝向宜居城市的目標發展，對其未來房價的保值、增值性值得期待。

最後，由政府主導的大型公共建設，包括水湳國際會展中心、台中綠美圖、智慧營運中心、中台灣電影中心和水湳轉運中心等建設，投資金額高達310億元，是七期新市政中心約114億元投資額的兩倍多。

水湳以20萬坪中央公園打造八大公共建設，架構五大專用區建地，形塑出與國際接軌的經濟文化核心，也是最多普立茲克獎大師作品競技的國際舞台，包括日本建築師妹島和世、美國建築教父Frank Gehry和法國Portzamparc等知名建築師，預計未來將成為企業主、層峰人士首選的豪宅聚落。

總太地產董事長翁毓羚認為，水湳智慧城將是見證台中產業轉型、立足國際的重要舞台，未來也會吸引全台眾多實業家、企業家、創業家在此落籍。

因此必須要與這些層峰領袖共同回應全球產業發展最關鍵的「永續」議題，在思考上去連結到與整個地球村一致追求的品牌價值與永續精神，以此目標定制未來的新居所，方能讓行走國際的企業領袖安心宜居。

作為總太30周年的首發建案，「總太兼得」未來將是台中第一棟取得well國際健康建築認證的集合式住宅，規劃訴求敦化路上基地面積2,775坪，四面臨路獨立而完整的「全街廓」建案。

以周邊土地成交行情價格推估，未來房價勢必從6或7字頭起跳，並且未來也將在中央公園第一排推出指標案「總太至境」，基地面積649坪，規劃樓高28層，總戶數52戶，每坪單價預估8字頭起，百坪豪宅直叩頂級豪宅市場。

此外，水湳中央公園特區率先進場的重量級大案，是豐邑機構在文商段推出的豪宅預售案「豐邑PARK ONE」，規劃樓高25層建築，產品規劃3至4房，總戶數140戶，每坪單價8字頭起跳，總銷約120億元。

另值得一提的是，雙橡園開發將在中央公園特區推出該區最大基地新案，基地面積逾4,117坪，依過往的規劃設計，將採用更耐震的鋼骨結構，並以大車道單進單出、前後場分流服務動線建置，全案積極規劃中，預計2023年推出。