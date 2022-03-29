全台唯一台鐵、森鐵、糖鐵三鐵共構 嘉義鐵路高架2025年完工通車

建設金額238億元的嘉義市區鐵路高架化計畫，預定2025年全線通車，屆時將配合工程進行車站周邊都市更新，除可達成都市縫合促進發展、消弭鐵路平交道、保障行車安全、提升生活品質及增加土地價值等效益外，嘉義車站也會是全台唯一台鐵、森鐵和糖鐵三鐵共構的車站。

交通部鐵道局表示，該計畫起點位於嘉北站北方約 2.3 公里處（牛稠溪北岸），終點位於水上站北約 2.4 公里處，全長10.9公里，工程內容包含鐵路高架工程、高架車站工程（嘉北站及嘉義站二處）、新建嘉義（水上）車輛基地、新設之北回歸線站及相關配合工程。主體工程分為臨時軌、高架橋及車站標、水上車輛基地與系統機電等工程，目前計畫進度已達四成。

鐵道局指出，嘉義計畫臨時軌道工程，由北至南共分四個工區，因侵入鐵路行車淨空，每日均需於夜間約0點至5點台鐵營運收班期間，方能斷電封鎖進入軌道區施工，以維持台鐵營運及施工安全。其中臨時軌切換作業，因作業項目繁多，需同時動員大量人力、機具，辦理軌道、電車線及號誌系統切換作業。

為減低對通勤族及一般民眾的影響，自2022年3月5日起，每個工區利用1~2個週六深夜辦理東正線軌道切換工作，預計至5月初完成。另西正線則預計於7～9月進行切換工程，每個區間則是利用1個週六深夜施工，總計今年將進行24次切換作業，各工區切換完成後陸續交付永久軌高架橋施工。

永久軌高架橋工程興業及宏仁工區，刻正進行基樁、基礎、墩柱及橋梁上構施作，施工期間為疏導市區交通並減少施工造成不便，鐵道局將秉持與市府交通單位協調並妥為設置交通維持及引導措施，未來鐵路高架化通車後將可消除五處平交道及三座陸橋等立體設施，達到都市縫合之目標。

嘉義高架車站、嘉北高架車站及新設北回歸線車站工程已於今年1月25日開工，其中嘉義車站將改建為二島式依岸壁月台共舞股道之高架車站，並保留及再利用嘉義舊站、林鐵月台、舊軌道、鐵道倉庫等設施，成為新舊共存之都市門戶特色，未來嘉義高架車站完工營運後將成為中南部地區主要的交通樞紐。