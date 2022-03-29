北部建商大軍搶進彰化 鎖定「彰、鐵、林」三大核心區

近來力拚升格的彰化縣，今年首筆億級住宅土地交易出爐！據實價登錄最新揭露，彰化市建國科大旁的延平段1,428坪土地，今年1月以總價2.06億元，被桃園的春田建設買下，成為彰縣今年首筆億級住宅用地交易。該筆交易總價雖高，但換算單價僅14.4萬元，在寸土寸金的彰化市顯得親民。

台灣房屋彰化大埔特許加盟店店東邱垂杜表示，該筆交易的土地單價平實，是因該地坐落「大埔截水溝」之外。彰化市區以大埔截水溝為界，內側為熱鬧商圈，現今住宅用地行情幾乎都站上4字頭。

截水溝外側則尚待開發，且部分區段臨近福地，所以還有單價1、2字頭的土地交易；不過截水溝的堤岸道路，之後將拓寬為彰化市的外環幹道，加上該地與繁榮的大埔商圈近在咫尺，又與學校為鄰，發展前景可期，因而吸引建商目光。

邱垂杜並指出，據了解春田建設是春虹機構的相關企業，而該集團在建國科大一帶佈局甚早，過往也有推案經驗，因此建商雖是從桃園南下，但對區段有一定熟悉度。

由於彰化市的近年因地價上漲，市中心一帶已鮮有單戶低於2,500萬元的透天新案，加上彰化市的住宅區容積率偏低，可興建的樓層不高，據此推估，該地未來推案，有可能會規劃總價2,000萬元左右的透天厝，以親民別墅的姿態吸引消費者目光。

據台灣房屋集團趨勢中心觀察，近年北部建商南下彰化的動作頻頻，去年至今，已有四家北部建商大舉購地，合計在彰化投入16.6億元，獵地超過5,000坪，且對彰化市、高鐵特區及員林市的「彰鐵林」三核心關愛有加。

去年2月，長虹建設（5534）斥資5.9億元，收購員林1,474坪精華地；全台最大建商寶佳機構，也在去年5月以自然人名義，花費逾7億元買進彰化市中心近千坪土地；遠雄建設（5522）則於去年7月時投資1.2億元，拿下縣府標售的高鐵站區1,180坪住宅用地。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，北部建商南下彰化，奉行「跟著建設走」的原則，彰化市未來有中友百貨BOT案、台中捷運延伸的遠景可期；員林市近年因鐵路高架化完工、184重劃區開發，發展蒸蒸日上，後續還有東彰道路開闢的交通利多。