滙豐台灣完成首筆永續發展表現連結貿易融資

滙豐（台灣）商業銀行（下稱滙豐台灣）宣布完成該行首筆永續發展表現連結貿易融資（Sustainability-Linked Loan for Trade，SLLT），永續發展表現連結貿易融資著重在企業的進出口貿易業務，本次合作對象為全球領導服飾品牌供應商聚陽實業股份有限公司（1477）（下稱聚陽），融資架構為期一年、規模達3,000萬美元。

滙豐銀指出，永續績效目標將與聚陽在環境保護與員工照顧方面的表現相連結，包括降低用電強度、提升員工培訓以及促進員工職能發展等，除了達到ESG中的環境（E）節能減碳，同時顧及公司治理（G）元素如保障員工權益與福祉等。滙豐台灣說明，此次第一筆的永續發展表現連結貿易融資除了代表滙豐台灣的綠色金融產品更加全面，而提供與企業永續目標相關的階梯式利率優惠，將有利於形成一個正向循環機制，以支持企業將永續元素融入其財務策略中。

滙豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，滙豐台灣很榮幸完成首筆永續發展表現連結貿易融資，希望透過這種全新的貿易融資解決方案，協助企業在完成進出口貿易業務的同時，進而在其供應體系中實踐更多的永續性目標，並成為綠色供應鏈的重要一環。蕭仲程說，我們注意到愈來愈多的供應商開始設立永續經營模式為一個主要的發展目標，因此供應端也變得更加重視產品生命週期對環境和社會的影響。

蕭仲程強調，該行的永續發展表現連結貿易融資方案遵循貸款市場協會 （LMA）的綠色及永續連結貸款原則，目的在於透過激勵方式協助企業客戶達到永續或ESG目標，與市場上多見的永續發展表現連結貸款（Sustainability-Linked Loan）相較，永續發展表現連結貿易融資期限較短、多集中在貿易融資領域如進出口貿易、應收付帳款服務或信用狀等，此類產品是希望能夠協助全球貿易最大程度地減少碳排放、資源消耗並降低廢棄物生產等危害環境的因素，以協助促進經濟活動朝零碳發展的實現。

聚陽實業為全球知名服飾品牌如GAP、日本迅銷集團旗下GU、美國大型通路TARGET及歐洲品牌H&M等的策略合作供應商，與其客戶合作的業務範疇涵蓋原物料開發採購、服裝設計、多國生產製造與進出口等，除了提供一站式服務，聚陽更與許多客戶在ESG領域有共同理念，願意投入心力達到共榮共好。聚陽實業指出，該公司不斷創造新的商業模式，跳脫傳統成衣代工廠的框架，期望在全球成衣業中發揮綠色供應鏈價值的角色。在設定永續目標時，聚陽同時期望綠色轉型能夠成為核心重點，本次簽訂永續發展表現連結貿易融資是個重要的轉捩點，對於該公司當前和未來運營具有高度戰略意義，因此聚陽也相信，透過推動與實現這些目標將對環境甚至社會產生更為積極的影響。

根據滙豐集團調查顯示，一家企業約有八成對環境的衝擊是直接來自於其供應鏈，預計到2050年，全球供應鏈實現淨零排放需要100兆美元的投資，因此供應商的綠色認證是影響品牌企業聲譽的關鍵因素。滙豐台灣說明，就宏觀角度而言，隨著全球疫情及地緣政治不確性增加，此時更能突顯台灣企業在綠色供應鏈的重要性，與此同時，台灣企業所具備的綠色競爭力能夠產生許多共享價值，例如提高營運效率、降低資源成本、拓展新市場等，有助於促進全球供應鏈更具備抵禦氣候變遷和環境不確定性的韌性，而與之相關的新型態永續發展表現連結貿易融資必將成為其中不可或缺的一環。