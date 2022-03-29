日本富比士百大永續企業之冠 Epson創新實現永續願景

2022第8屆台灣永續報告分析發表會以「覺醒－人類的存續還是企業的競爭力」為題，日前在台北盛大舉行，全球創新科技領導品牌Epson身為協力合作夥伴，受邀以與談來賓出席，由Epson歐洲永續發展總監漢寧．歐森（Henning Ohlsson），以及台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉，共同談論「永續創新能量」議題，在面對快速變動的環境下，創新已成為企業永續發展的能量。

漢寧．歐森透過視訊連線，向與會者分享Epson的永續精神與創新科技時強調，Epson在2025企業長期願景新方向中，宣布在2023年全球自有據點就要100%使用再生能源，並預計在2050年實現企業負碳排放，同時排除稀有地下資源（如石油、金屬）的使用。

目前在歐洲及日本已經達成RE100 - 100%使用再生能源，Epson將願景化為積極的行動，也與國家地理雜誌持續合作，推動節能減熱的重要性。除了眼下的改變之外，Epson更致力發展永續創新科技與解決方案，如Epson PaperLab乾式再生製紙機，透過獨家的『乾式纖維技術』，在幾乎不使用水的技術下完成再生紙製造，有效將辦公室廢紙回收再利用並且不消耗水資源。

輝偉偉於座談會中分享永續企業的三大關鍵能力，首先是兼顧永續和獲利的創新能力，Epson以破壞式創新，在2011年發表全球第一台原廠連續供墨印表機，用大容量墨瓶取代傳統墨匣，一瓶大墨瓶可抵38個墨匣，節省84%的碳足跡，成功扭轉『拋棄式』噴墨印表機的傳統商業模式，達成永續發展的同時也兼顧獲利。

第二個是大幅節能減碳的創新能力，分析雷射與噴墨技術特性，雷射印表機需要高溫加熱將碳粉熱壓後印在紙上，非常耗電，因此Epson決定集中資源發展免加熱的Heat-Free噴墨技術，以省電85%、減碳 85%、省耗材59%的優勢，達到永續目標。

第三個是設立『階段性永續目標』，Epson在2021年更新2025企業長期願景，宣布全球自有據點將在2023年底100%使用再生能源，並預計在2050年實現企業負碳排放的環境願景，同時排除稀有地下資源（如石油、金屬）使用，並且於2021年11月即在日本達成100%使用再生能源，為日本製造業中第一家達成的企業。

另外，面對快時尚成衣產業的造成的資源浪費，Epson數位印花紡織機以『少量多樣』，滿足紡織印花、口罩、T-shirt、馬克杯等客製印刷需求。相較於傳統印染，Epson數位印刷技術可節省大量的水資源浪費並解決水汙染問題。