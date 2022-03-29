三地集團跨足綠能產業 82億元聯貸創業界紀錄

三地集團近年跨足綠能產業，今天舉辦記者會宣布集團旗下北基國際轉投資成立100%持股「三地能源」，並與12家銀行完成授信簽約儀式，82億元聯貸案創光電業紀錄。資金將投入台南七股區160MW漁電共生案場，也是全台最大漁電共生案場。

今天記者為賓客雲集，跨足政界、商界、能源界等領域，包括目前正在爭取連任的湧言會成員高雄市黨部主委趙天麟、新北市黨部主委何博文和多位湧言會高市議員林智鴻、李雅慧、黃秋媖、江瑞鴻、張漢忠、高市前副議長蔡昌達等人。高市經發局長廖泰翔、台南市議長郭信良、高雄市議員李眉蓁等人也出席參加。

三地能源在綠電布局包括綠能光電、能源儲備、電動車充電和綠電銷售等領域。目前三地能源已獲得台電的儲能245MW建置許可，目標在2023年完成總建置達400MW規模，預計可滿足全台6萬戶，一天家用電所需。在電動車充電版圖上，目前已完成6站大功率環島站點，今年預計完成22站大功率超充站點建置，在都會區也與全家超商、萊爾富超商合作開發充電站點。

北基國際副董事長何佳璟致詞表示，近日拜訪鋼鐵公司，詢問是否能合作建置儲能設備、是否碳排放？鋼鐵公司回應，公司顧問建議慢一點再進行，因目前不知道現在報給政府要報高還是報低，「報低怕之後下降比例少，無法達到政府要求；報高有個好處就是未來只要回到現在的排放，就是大幅改善，可以得到碳權獎勵，但現在報高又會被收碳費。

何佳璟認為，這樣的狀況不會是個案，而是通例，也代表淨零碳排還有很大的努力空間。

三地集團董事長鍾嘉村表示，三地能源獲12家銀行支持，聯貸總金額高達82億元，獲多家泛官股銀行青睞，超額認購達1.8倍，未來三地能源會持續投入綠色能源，一起為環境盡心力。