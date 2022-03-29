疫後漲二成 樹林車站電梯大樓開到5字頭了

新北樹林火車站一帶房價近年快速上揚，東森房屋表示，屋齡20年以上中古大樓行情已在35萬元上下，5~10年之中古大樓行情則在40萬元左右，其中區域指標社區「米蘭之星」開價已達5字頭。

東森房屋樹林篤行加盟店東吳冠成表示，樹林鄰近土城、三峽、鶯歌、新莊及板橋，區域內山坡地多，生活圈與商圈集中在樹林火車站周遭，分為前、後站，後站腹地狹小，前站則緊貼板橋溪洲地區，新建案多坐落於此。

吳冠成表示，台鐵樹林站為全台日均旅運量前十名之火車站，每日在通勤人次達兩萬人以上，區域生活機能完備，吸引許多工作在台北或桃園之客戶選擇落腳於此。區域內買盤也以自住客為大宗，買賣物件多元，自住建物交易穩定，工業廠房及農地也具有一定交易量。

根據東森房屋研究中心統計實價登錄系統，樹林區近三年電梯大樓平均單價漲幅約12%；華廈產品漲幅約15%，公寓則為樹林區漲幅最大的產品，漲幅達18%。

目前樹林火車站生活圈新成屋平均行情落在每坪41至42萬元間，以整合型小建案為主，位處後站的「米蘭之星」開價已達5字頭。

屋齡20年以上中古大樓行情則落在35萬元上下，5~10年之中古大樓行情則在40萬元左右。公寓二、三樓之行情則在35~36萬元之間，四、五樓則約在25~27萬元區帶。

吳冠成指出，樹林火車站房市在去年疫情解禁後熱度明顯攀升，尤其電梯大樓產品，原本平均單價約30萬元左右，現在已達35、36萬元，漲幅達20%，然而激情過後仍須回歸基本條件，以樹林的位置及機能來說，新成屋開價47萬元、中古屋36萬元之水準，漲幅可能已達臨界點，再高銀行估價也跟不上。