1年內4家北部建商「錢進」彰化 這三區最熱門

房市熱，高房價外溢效應下，不少北部大咖建商，南下搶進中南部市場，據實價登錄，彰化市建國科大旁的延平段1,428坪土地，今年1月以總價2.06億元，買家為桃園春田建設，成為彰縣今年首筆億級住宅用地交易，另，從去年至今，就已有4家北部建商大舉插旗彰化，以彰市、員林、高鐵特區最熱門，合計投入約16.6億元。

專家分析，彰化縣近年力拚升格，土地交易一路升溫，此筆交易雖然總價高，但換算單價僅14.4萬元，以現在寸土寸金的彰化市來說，算是相當親民。

據台灣房屋集團趨勢中心觀察，近年北部建商南下彰化的動作頻頻，去年至今，已有四家北部建商大舉購地，合計在彰化投入16.6億元，獵地超過5千坪，且對彰化市、高鐵特區及員林市的「彰鐵林」三核心關愛有加。

包括去年2月，長虹建設斥資5.9億元，收購員林1,474坪精華地；全台最大建商寶佳機構，也在去年5月以自然人名義，花費逾7億元買進彰化市中心近千坪土地；遠雄建設則於去年7月時耗資1.2億元，拿下縣府標售的高鐵站區1,180坪住宅用地。

台灣房屋彰化大埔特許加盟店店東邱垂杜表示，最新交易的延平段土地，單價平實，主要是彰化市區以大埔截水溝為界，內側為熱鬧商圈，目前住宅用地多站上4字頭，該地坐落大埔截水溝外，尚待開發，且部分區段臨近福地，因此還有單價1、2字頭土地。

另，截水溝的堤岸道路，之後將拓寬為彰化市的外環幹道，加上該地與繁榮的大埔商圈近在咫尺，又與學校為鄰，發展前景可期，吸引建商目光。

邱垂杜並指出，據了解春田建設是春虹機構的相關企業，而該集團在建國科大一帶佈局甚早，過往也有推案經驗，因此建商雖是從桃園南下，但對區段有一定熟悉度。

由於彰化市的近年因地價上漲，市中心一帶已鮮有單戶低於2500萬元的透天新案，加上彰化市的住宅區容積率偏低，可興建的樓層不高，據此推估，該地未來推案，有可能會規劃總價2000萬元左右的透天厝，以親民別墅的姿態吸引消費者目光。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，北部建商南下，搶進彰市、員林、高鐵特區，奉行「跟著建設走」的原則，彰化市未來有中友百貨BOT案、台中捷運延伸的遠景可期。