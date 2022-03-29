富邦媒宣示成為綠色電商領頭羊 四策略拚營運再邁高峰

富邦媒（8454）今（29）日由董事長林啓峰、總經理谷元宏率領經營團隊一同宣誓momo成為「台灣ESG綠色電商NO.1」，並宣布四大營運策略，包括將加速衝刺短鏈物流佈建、momo幣生態系跨足金融、電信、影音三大領域，壯大會員經濟；以數據賦能驅動服務力，以及直播投入UGC（User-generated content）模式，驅動富邦媒掀開營運新篇章。

momo近年積極投入「綠色消費」、「綠色營運」、「綠色物流」，於2019年開設「綠色生活館」推廣綠色商品與永續理念，至今館內已號召超過130個擁抱永續理念的品牌夥伴、提供5,200項綠色商品予消費者選購，推升蓬勃的綠色商機，2021年綠色生活館年增業績、月不重複有購會員數成長皆高達七成。momo電視購物也發揮商品開發實力，強化開闢在地農特產、MIT商品以及綠色食品，2021年協助推廣商品數突破4,500項。

在綠色營運方面，momo北區物流中心屋頂設置4,500坪太陽能發電系統，2021年累積發電量1,337,034度，正在建置規劃南區物流中心及其他自有倉儲，也將評估設置太陽能板，透過自建再生能源系統，提高再生能源使用比例，降低整體組織碳排放。

在綠色運輸上，富邦媒投入打造綠色車隊，現所採購的運輸車輛100%皆為環保車輛，今年將再新增購置電動車計畫。momo亦持續衝刺短鏈佈局，縮短與消費者的距離，加上與配送商、供應商三方協作，實施運送去節點，達到減少運送趟次，為運送里程減少碳排放。

富邦媒並積極衝刺短鏈物流佈局，2022年全台主倉/物流中心、衛星倉預計將新增至69座，在速配服務上期望大都會區挺進3小時到貨為目標。富昇物流亦持續擴大配送車隊與幅員，2022年運能佔比將逐步提升至20%，配合momo短鏈佈局，大幅減少運輸的碳排。

此外，momo與台北富邦商業銀行合力打造的「momo聯名信用卡」，至今發卡數已突破60萬，平均消費客單價較一般會員高出近六成，具高黏著度。而目前momo聯名信用卡合作商家數已快速增超過1,300家，momo幣也持續開展更多的場景運用，像是攜手台灣大哥大（3045）將兌換觸角延伸至帳單線上折抵、myVideo租/購片折抵，成功跨足金融、電信、影音三大領域。

momo並以數據賦能驅動服務力升級，包括建構「CDP客戶圖像標籤系統」，運用AI大數據更了解消費者偏好/需求，適時提供商品，以提升與會員的精準溝通。當消費者進入momo站上，「千人千面計畫」進一步根據消費不同面貌，推薦符合需求喜好的商品。同時，momo不斷精進搜尋服務，包含搜尋引擎最佳化SEO、加入圖像搜索等。