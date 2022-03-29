疫情讓台企積極導入AI 媒體、網路、遊戲急切引入

關注AI、區塊鏈等應用的本土創投業者Hive Ventures蜂行資本今天發布《台灣企業AI趨勢報告2022》，調查270家本地產業對導入AI應用的趨勢與挑戰。根據蜂行資本的觀察，受到疫情影響，台灣企業以製造業為首，加速引進AI應用，用以改進製造或生產流程，以降低成本、提高效率，也能更彈性面對疫情下的各種變化。

蜂行資本調查台灣企業採用 AI的趨勢與挑戰，蜂行資本共同創辦人李彥樞指出，AI成熟曲線，大致上可分為七個階段，從0的知曉、1的建構資料與系統、定義與使用資料、研發技術、運作、注入到第6級成為企業DNA的一環，相較2021年，台灣企業在採納AI部分，有巨大的成長，2021約50.7%企業處於知曉和開始使用數據的低於2級的階段，但2022年已經有過半企業進入了3及，有48.7%企業進入到成熟的4-6階段，更有企業進入了第6級階段，高科技、製造業、銀行、健康照護四大產業更進入了成熟期。

他認為，疫情可能是企業加速擁抱AI的主要原因。2年前病毒首次重創台灣後，57.62%的受訪者表示，公司更加努力和快速地致力於AI的導入。

李彥樞指出，對企業來說，投資AI的重點在於效率和成本，去年他們預測企業投資AI的重點將從創造收入的利潤中心轉向後端的運營部門，例如物流和後台營運。今年開始趨向此方向，製造、銷售和行銷部門仍是今年企業投資AI導入的重點，降低成本是企業採用AI的重心。而AI科技的「大宗商品化」降低了導入成本、工具多樣化，也讓企業用戶越來越容易獲取這些AI科技，一時蔚為風行。

在應用產業部分，根據蜂行資本調查，多數受訪者（57.62%）觀察到，企業加強了AI的導入來應對疫情影響，網路、媒體和遊戲公司最急迫地導入新科技來進行自動化和加速運營效率；醫療保健行業也是最活躍的產業之一。因醫療保健行業站在全球對抗流行病毒的最前線、與病毒近距離的作戰，人與人之間的互動變得艱難。疫情造成醫療體系巨大的壓力，因此醫療行業需要更多的數位化來快速應對流行病毒局勢的變化。

另一方面，在一些較早導入AI並取得成果的行業（包括製造業、銀行業和電信業），對於去年的疫情事件受傷害程度較小，部分原因是因為先前的AI工作已取得成果，因此能夠較有效地應對疫情變化。