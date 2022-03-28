鐵板燒名店初魚鐵板燒 將插旗宏匯廣場
新北最大百貨-新莊宏匯廣場母親節檔期，首波自4月1日起至4月13日開跑，第一波祭出「會員超低門檻獨家回饋」，業績目標將衝4億元。此外，宏匯廣場5月除了將有NIKE、New Balance，也將進駐一風堂拉麵，據了解，鐵板燒名店-初魚鐵板燒亦將插旗，目前在人力銀行正招募人員中。
1F化妝品或5F內睡衣當日累計滿2,000元送200元、百貨服飾滿3,000元送300元、聯名卡與銀行刷卡滿額禮。
化妝品除了滿千送百、來店禮、百貨滿額禮、品牌滿額禮、購滿2,000元可參加抽獎活動，有機會抽中ipad mini、Apple watch、Air Pods等3C逸品，並規劃「首五日發燒商品」各家化妝品牌的新品與經典系列保養品套裝4折起促銷。
而宏匯廣場去年12月起陸續引進新品牌，人氣港點茶餐廳「點點心」開業3個月後用餐時間仍大排長龍，開幕至今業績破2,000萬元，「大師兄銷魂麵舖」新北宏匯門市平均月業績300萬，Roots、adidas Originals開幕後每月均有300萬元的業績貢獻。
消費力道支撐、新櫃業績亮眼，第二季將有NIKE、New Balance、日本拉麵一風堂新北首店皆於5月進駐，逐步完成新北最大百貨品牌豐富的藍圖。
宏匯廣場親子客向來是消費主力，原設定0-6歲寶寶加入的「寶寶匯」會員，已超過5,000位，將優惠權益放寬至12歲，並擴大招募，即日至4月5日將舉辦優惠，憑當日館內不限金額發票即可申辦，辦卡即贈5樓100元十足現抵購物金。
童樂匯會員享有滿月禮、周歲禮、生日禮、停車時數加贈優惠、指定專櫃購物折扣或加贈購物回饋點等等各項權益福利大放送，因為少子化時代，一個小孩出門等於２～４個商機滿滿。
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