鐵板燒名店初魚鐵板燒 將插旗宏匯廣場

新北最大百貨-新莊宏匯廣場母親節檔期，首波自4月1日起至4月13日開跑，第一波祭出「會員超低門檻獨家回饋」，業績目標將衝4億元。此外，宏匯廣場5月除了將有NIKE、New Balance，也將進駐一風堂拉麵，據了解，鐵板燒名店-初魚鐵板燒亦將插旗，目前在人力銀行正招募人員中。

1F化妝品或5F內睡衣當日累計滿2,000元送200元、百貨服飾滿3,000元送300元、聯名卡與銀行刷卡滿額禮。

化妝品除了滿千送百、來店禮、百貨滿額禮、品牌滿額禮、購滿2,000元可參加抽獎活動，有機會抽中ipad mini、Apple watch、Air Pods等3C逸品，並規劃「首五日發燒商品」各家化妝品牌的新品與經典系列保養品套裝4折起促銷。

而宏匯廣場去年12月起陸續引進新品牌，人氣港點茶餐廳「點點心」開業3個月後用餐時間仍大排長龍，開幕至今業績破2,000萬元，「大師兄銷魂麵舖」新北宏匯門市平均月業績300萬，Roots、adidas Originals開幕後每月均有300萬元的業績貢獻。

消費力道支撐、新櫃業績亮眼，第二季將有NIKE、New Balance、日本拉麵一風堂新北首店皆於5月進駐，逐步完成新北最大百貨品牌豐富的藍圖。

宏匯廣場親子客向來是消費主力，原設定0-6歲寶寶加入的「寶寶匯」會員，已超過5,000位，將優惠權益放寬至12歲，並擴大招募，即日至4月5日將舉辦優惠，憑當日館內不限金額發票即可申辦，辦卡即贈5樓100元十足現抵購物金。