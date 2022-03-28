第18屆上銀機械碩士論文獎 100萬得主揭曉

由上銀科技(2049)主辦的第18屆「上銀機械碩士論文獎」，評選結果揭曉，陽明交通大學梁睿軒同學與成維華、許隆結教授團隊，勇奪最高榮譽金質獎，獎金高達100萬元。

本屆上銀機械碩士論文獎在上銀科技營運總部舉行頒獎典禮，共有86篇論文被推薦參選，經過公正、公平、公開、嚴謹的審查程序初審後有44篇進入複審，其中25篇進入決審，最後13篇獲獎，約占15%。

由於各校只有約10%的優秀碩士論文得以被推薦參選，所以每一篇得獎論文均為百中選一。評審過程競爭相當激烈，不僅同學們緊張，評審委員也十分辛苦審核，能得獎實屬不易，均為此領域的佼佼者。

本屆金質獎得主成維華教授代表得獎人上台致詞時表示，得到這項殊榮真是榮幸，回想十年一代學生，他第一代的學生鄭時龍教過第三代的鄭仲哲博士，第二代學生許隆結教授又教了第四代的梁睿軒學生。

成維華說，年輕時候的他，不喜歡學術研究，比較多時間投身於產業課題，最近五年回到學術研究，找回對科技的夢想，想用很多期刊論文發表當回憶錄。

這次碩士論文，團隊用QCW雷射做出飛秒雷射等級的成果，成維華鼓勵優秀學生趕快離開學校進入職場，也希望退休後留給學生的是甜蜜回憶。

上銀科技自2004年起辦理上銀機械碩士論文獎，累計18屆參賽論文共1,742篇，得獎篇數累計271篇，得獎師生合計576人。每年投入超過1,000萬元經費，第一名獎金更高達100萬元。

除了高額獎金鼓勵與公開表揚之外，為提升得獎師生的國際視野與精密機械研發技術能量，上銀還安排各屆得獎師生前往日本參觀兩年一度的工具機大展(JIMTOF)，並參訪日本指標性大廠。

上銀集團總裁卓永財希望獲獎師生，在參訪中能獲取他國精密機械產業的特長，讓國內的青年學子未來投身於產業後，能將研究方向與國際接軌，並與日、德等精密機械科技一較長短。