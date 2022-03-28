未來誰會用外送？MIC找出四種潛在客戶

資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年臺灣消費者使用外送服務行為，發現有72%消費者曾使用過外送服務，且18-35歲為最常使用外送服務的族群。調查顯示，未來願意開始使用或續用的消費者高達八成，曾使用過的消費者意願更高，高達99%會員願意續用、非會員也有92%。

MIC資深產業分析師胡自立表示，灣消費者對於外送服務具有高接受度，有31%消費者訂閱會員，未來商家是否加入外送體系，得優先評估是否會影響既有營運，建議「有產能閒置、無外送人力、中小微型商家」此三類商家可優先評估。觀測未來的潛在會員輪廓，胡自立點出，有四個群體意願最高：「女性、年輕人、家長、中北部消費者」。根據調查，女性（81%）較男性（76%）展現更高的意願開始使用或續用外送服務，而在所有年齡層中，18-25歲族群（89%）意願最高，其次為26-35歲（85%），且18-35歲也是全年齡層中，唯二意願比率超過八成的族群，可觀察到整體比例與年齡成反比。除此，家長族群意願（79%）略高於非家長（78%），另外，中部（80%）與北部（79.6%）消費者意願也較高。

根據資策會MIC調查，消費者的前二選平台依序為foodpanda（78%）與Uber Eats（61%），大幅領先其他如Foodomo（6.5%）、蝦皮美食外送（5.1%）與街口外送（3.4%）等。消費者使用外送的前五大考量，主要為「優惠折扣、運費價格高低、服務便利性、餐點或品項價格高低、可降低接觸人群機會」。

胡自立指出，臺灣外送平台市占已趨於穩定，比起吸引擴大市占、拓展用戶數，業者現階段的優先順序在於鞏固會員活躍程度、增加消費力，同時累積更多數據，藉此衍生更多加值服務，增加向商家、外送員議價的空間與籌碼。根據調查，臺灣已有31%消費者訂閱會員，比例最高的年齡層為46-55歲（36%），其次是26-35歲（32%）；比較性別差異，男性（36%）訂閱者多於女性（27%）；家長族群（35%）比非家長（28%）訂閱比例更高。不同區域之中，東部與離島訂閱（40%）最高，甚至多過北部地區（35%）。會員無論是使用頻率、購買品項多元性、購買力等指標皆優於非會員。

資策會MIC觀測消費力兩大指標「每次平均消費金額」與「單筆最高消費金額」，可發現會員與非會員具有不小的差距。50%會員每次均消超過300元，比率比非會員高出14%，且每次均消600元以上的會員（13%）比率高於非會員（8%），至於均消1,000元以上的高消費力會員（5.3%）也較非會員（2.9%）多。針對「單筆最高消費金額」，有51%會員的最高單筆消費金額超過600元，非會員為32%；針對單筆超過1,000元以上的高消，可發現會員有29%、非會員有16%。