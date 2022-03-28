階段性任務完成 台灣三井董事長下町一朗將卸任返日

台灣三井不動產宣布，自2022年4月1日起，將進行經營層人事異動，包含現任董事長兼總經理下町一朗、三井台中港、三井台南董事總經理藤野隆史、和苑三井花園飯店台北忠孝總經理戶田真人等4人，完成在台灣的階段性任務，下町一朗職務將由現任日本國內三井不動產應用方案事業本部事業開發部長久一康洋接任。

三井表示，2014年進軍台灣市場，2016年迎接台灣事業開發首案三井林口OUTLET開幕後，就此開啟台灣事業開發的史頁，展開近幾年跨產業以及跨區域性的投資開發計劃。

三井表示，下町一朗是推動近幾年台灣事業開發的重要推手，目前台灣三井不動產在台展開的已開發、已營運的投資事業共有14據點，包含3座OUTLET、3座區域型購物中心LaLaport、1座複合式購物中心與3家飯店、4個住宅事業據點。

三井指出，2016年來台的下町一朗曾被台灣媒體喻為OUTLET天王，在台完成階段任務後即將卸下職務返回日本，而久一康洋來台赴任之後，除了將會持續推動台灣事業的開發與營運，更期待帶領台灣三井不動產集團事業及同仁，邁向另一個台灣事業高峰。

而三井台中港與三井林口董事總經理的將由現任台灣三井不動產商業事業推進副總經理川邊直樹兼任；和苑三井花園飯店」總經理將由現任「和苑三井花園飯店 台北忠孝」飯店經理 川面知史接任。