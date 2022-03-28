香菇王疫情逆勢開店 首間「養生東西軍食府」明營業

進口頂級食品香菇王集團不畏疫情，逆勢展店，旗下第一間餐廳概念店「養生東西軍食府」將於明（29）日正式營運，香菇王集團董事長王義郎表示，看好後疫情時代，人潮回流，餐廳聘請六星主廚，打造健康、無毒、養生料理，預計今年還要再開放加盟，全台擴店2-4店，目前已有業者洽談，未來更還有國外拓店的計畫。

香菇王集團成立逾35年，今年擴大佈局，不僅雙攻網路、實體通路，更搶進餐飲業，首間餐廳「養生東西軍食府」位於台北市小巨蛋內，聘請六星主廚，打造中西合併料理，另外，受到俄烏戰爭影響的關係，餐廳之後還打算推出烏克蘭料理，讓在台居住的烏克蘭人，能夠品嘗到家鄉的料理。

餐廳設立在小巨蛋內，最大的挑戰在於全部的廚具設備、料理製作都要仰賴電力，不過也因此激發許多新型料理概念，目前首先推出1,600元的米其林商務套餐，未來還會有更多菜色、客製化料理、健康便當等，販售商品將越來越多樣化。

至於國外擴店方面，王義郎指出，目前以大陸、越南、新加坡為國際展店首選區域，另，看好健康飲食已成趨勢，未來也不排除在美國擴店，將養生無毒料理，走向國際化，推廣至全世界。

香菇王2021年營收上看4億元，較2020年成長12%，王義郎表示，網路銷售方面，一個月營收大約100萬元，今年希望網路銷售可達1500萬元的業績，期待整體營收再較去年成長兩成以上。

香菇王集團成立於1987年，專營進口代理日本第一品牌食材醬料，且是直接跟供應商合作，提供日本第一品牌進口產品，包括水、米、油、鹽、醬、醋、茶等無毒食材，近幾年來也與諸多小農配合，未來還會推出更多樣化的農產品，像是當季水果的芒果、橘子、鳳梨等。