台塑與長庚照顧鄉民健康 麥寮居民疾病預防篩檢開跑

台塑企業（1301）今（28）日宣布，麥寮園區附近居民疾病預防篩檢活動開跑。五鄉篩檢活動今年邁入第五年，預計4月11日自崙背鄉三村聯合活動中心起跑，共有30場篩檢活動，篩檢項目除了原先的「肝炎」、「慢性阻塞性肺病」、「代謝症候群」之外，今年特別增加「腎病」篩檢項目，透過檢測血液中之尿素氮及滲透壓，並綜合肌肝酸篩檢項目結果、受檢者年齡、性別等資料，評估腎病期別及腎臟功能狀況，協助鄉親預防腎病的發生。

台塑企業表示，秉持「取之於社會、用之於社會」的經營理念，台塑企業非常重視廠區周圍居民的健康，除了辦理麥寮及台西兩鄉居民免費健康檢查、成立台塑健康關懷團隊，提供到府服務的家庭健康評估與個別化健康促進、培育社區據點健康關懷志工外，自2018年更辦理「麥寮鄰近五鄉居民疾病預防篩檢」，分別以雲林縣崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化縣大城等五鄉社區作為據點，由雲林長庚醫院醫護團隊親自走進沿海鄉鎮，提供社區民眾有感服務，落實敦親睦鄰以回饋鄉里。

據統計，自2018年來接受五鄉篩檢的居民共有8,368名，其中有1,712名鄉親經篩檢後發現異常，醫療團隊不僅會派專人電話關懷與追蹤患者，更會安排專科醫師於篩檢後至各村莊解說篩檢報告，讓鄉親能輕鬆瞭解報告內容，以提早發現潛在疾病、儘速治療，達到預防保健之成效。以C型肝炎為例，篩檢團隊共已協助905名C型肝炎鄉親到院追蹤檢查，而共有903名患者在接受治療後，完治率高達99%，成功擺脫「肝苦」的黑白人生。

除了縝密的疾病篩檢外，同為台塑醫護團隊夥伴的長庚科大健康促進團隊，也同步替居民規劃社區衛教課程，內容包含養生保健、均衡飲食、規律運動等健康生活宣導，望讓鄉民藉由社區活動擴大社交範疇，預防及延緩失能，同時促進自我照顧機制，以大幅提升社區居民的整體健康狀況。以受到長輩熱切支持的樂齡夏令營活動為例，2021年的活動共有多達285位長者參與成果發表會，展現社區健康老化的推動成果。

台塑企業麥寮園區自建廠以來，本著與當地繁榮與共、和諧並存之精神，不僅提供在地鄉親就業機會，帶動相關產業經濟發展，更積極與縣府及鄉公所團隊合作、共同照顧麥寮園區鄰近的社區，打造健康社區典範，展現企業在社會公益領域的正面貢獻。