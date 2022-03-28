力拼疫後觀光 雄獅攜手高餐大培育觀光生活產業人才

台灣整體疫情趨於穩定，世界各國亦陸續解封，雄獅集團力拼疫後觀光，因應出境旅遊復甦並持續經營國旅市場，不僅規劃逐步擴編人力、調整組織架構，更陸續展開產學合作計畫，今與國立高雄餐旅大學舉行產學合作意向書簽約儀式，未來將積極深化雙方策略夥伴關係，並透過產學交流合作，提供學生參訪見習、實習機會與就業媒合，共同攜手培育優質的觀光生活產業人才。

雄獅集團以多元的旅遊服務為根基，致力旅遊產業垂直整合，導入資訊化與知識管理系統，積極朝向生活產業發展，不僅拓展餐飲品牌，成立「欣食旅」事業，亦有多角化經營傳媒、行銷等事業，疫情以來更加速轉型，整軍深耕台灣，串聯整合交通和觀光場域，全力經營鐵道旅遊，運用鳴日號、藍皮解憂號等觀光列車，為國旅市場開創新局。

雄獅集團董事總經理黃信川表示，雄獅集團朝「全球華人旅遊生活服務第一品牌」之目標邁進，業務涵括旅遊、餐飲、運輸等多面向，內部也有多位高餐大畢業的主管發揮所長，隨著疫情逐漸解封，集團也開始儲備人才能量，希望藉由合作達成產學雙贏，為學子提供完善的實習場域，並發掘與培育更多潛力新星。

畢業於高餐大，曾任職法國米其林餐廳、文華東方酒店，現任欣食旅主廚林庭右表示，集團講求多元發展和轉型創新，進入集團以來，不論是gonna共樂遊的新點開拓、雲端廚房等新計畫、或是鳴日廚房的相關餐點籌備，皆是具有成長性和活力的工作挑戰，相信學弟妹能在雄獅找到屬於自己的舞台。

高雄餐旅大學是目前國內唯一的國立觀光餐旅專業大學，長年培育許多專業餐旅人才，更重視與國際接軌，2020、2021連兩年獲得遠見雜誌企業最愛大學生觀光休閒類、1111人力銀行雇主最滿意大學遊憩學群排名第1之榮譽，在強化學子專業知識技能與優質人文素養之際，更積極增加與產業界合作的機會，拓展與國際專業機構交流的範疇，為學子開創就職資源與機會。

高餐大校長陳敦基表示，為落實「務實致用、本土紮根、國際拓伸」的辦學理念，及「人文化、專業化、企業化、國際化」之教育宗旨，希望透過與雄獅集團的產學合作和經驗交流，實踐培育觀光產業專業人才的使命，為產業注入創新和活力，並借重雄獅集團的多元事業體系和豐富資源，提升學生職場競爭力及就業力，打造符合產業需求的優秀菁英。