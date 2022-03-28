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扶植新創農企 農業金庫與高雄大學簽產學MOU

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

全國農業金庫為推動產學研究、交流研發資源及共同培育人才，由董事長吳明敏與國立高雄大學校長陳月端於今（28）日共同簽署產學合作備忘錄，科技部與經濟部中小企業處協助指導，高雄市政府農業局、南台灣國際產學聯盟及高雄市在地產業創生機構聯盟亦共同響應，扶植台灣優質農企業，齊力推動國本產業創新。

全國農業金庫於產學合作備忘錄簽署儀式後舉辦說明會，該公司提供優惠利率的專案農貸，例如，擔保品不足的18～55歲青壯年農民可申請「青壯年農民從農創業貸款」；想要興建或購置廠房、進行設備升級者，能申請「農業科技園區貸款」；有意設置沼氣、太陽能、風力，進行能源轉型的農（漁）民、團體及農企業，則有「農業節能減碳貸款」。

借款人向全國農業金庫貸款，除了能以優惠利率獲得資金，並有專業顧問協助輔導營運，另全國農業金庫旗下子公司-農金資訊公司所經營之農金安心GO-安全農漁產品產銷媒合平台，透過B2B、B2C的管道行銷，是採購安全驗證優質國產農漁產品的首選。現場農林漁牧、循環經濟、生技、食品相關之新創團隊及個人，有意擴大規模或新設之農企業熱烈出席詢問。

全國農業金庫董事長吳明敏表示，通膨升溫，地價與物價齊漲，生活成本墊高，小農生存更屬不易，台灣農產品產銷需要不斷創新，農業勞動力更需要薪火相傳。疫情與戰爭對全球供應鏈造成衝擊，讓天然資源與糧食供應安全更受矚目，人們重新思考風險下自然資源與企業經營的永續方式，相較於以往只追求絕對報酬，更注重長期發展潛力，全國農業金庫戮力發揮金融影響力，扶持產業新苗，厚植農業百年願景。

農業 農民 產學合作

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