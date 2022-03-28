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信實4月下旬上櫃 台灣首家以清潔服務為主的掛牌公司

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
信實董事長楊文榮看好以人為本的服務市場。（記者邱馨儀／攝）
信實董事長楊文榮看好以人為本的服務市場。（記者邱馨儀／攝）

專業物業管理集團－信實保全（6721），將於3月29日舉辦上櫃前業績發表會，並預計於4月下旬掛牌上櫃，為台灣首家以清潔服務為主之掛牌公司。

信實雖於民國97年才成立，為業界後起之秀，但在公司服務品質受肯定下，國內重大海陸交通案場等均由信實囊括，天下雜誌也將信實列入台灣服務業前500大公司，業績及獲利表現逐年穩定成長，110年營業額更達22億水準，每股盈餘為5.44元，並配發4元股利。

信實提供「物業管理、清潔服務、機電空調維護及保全監控」等一條龍服務之綜合管理服務，團隊迄今已逾4,000名員工，國際認證包括ISO-9001及ISO-45001，全方位提昇客戶之物業價值。

信實以專業、用心、創新、負責的態度服務客戶，深耕據點遍及台灣15個縣市，履約實績多元，包括國內重要大型交通案場(如：桃園機場、松山機場、台鐵、北捷等)、科學園區、醫院、展演場館、政府機關、學校等機構，計逾146案場、服務績效卓著。

面對現今全球智能化的競爭趨勢，物業管理產業必需突破傳統、導入科技及創新服務，才能與時俱進、躍然國際舞台；信實基於服務天職與使命感，不斷聚焦跨業合作與服務創新，啟動「IOT、雲端、大數據」之整合工程，積極導入「智能AI廁間、智能洗地機器人、智能除草機器人、電子巡簽系統」等智能科技鏈結第一線服務，邁向「智慧物業管理」轉型升級。

信實公司董事長楊文榮表示，未來信實將秉持以人為本之核心價值持續發展，不僅維繫舊有案場滿意度，未來之重大建設(桃園機場第三航廈、….)信實也不會缺席，此外，信實也於109 年起也拓展業務版圖至居家照護業務，藉以串連社區能量，提供國人優質之長照服務，持續提供企業、居家的個人全方面清潔、照顧服務，以利信實永續成長，並創造高利潤價值，創造公司、員工及投資人三贏局面。

桃園機場 保全

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