旅館轉社宅首批227戶 預計年中招租

國家住都中心今（28）日表示，日前已審查通過首批共三案旅館及私有房舍轉社宅申請案，分別位於台北、彰化、花蓮，共227戶，業者將依規定開始進行改裝修繕，預計最快年中便可陸續辦理社會住宅招租作業。

國家住都中心指出，此次通過的三個案件共227戶，都是以整棟建築物申請加入，建築物條件及周邊生活機能均適合轉作社會住宅。

第一案位於台北市，由112戶的旅館轉型，位於台北車站商圈，距離捷運台北車站僅400公尺，交通區位、生活機能都很好。

第二案位於彰化，由私有房舍轉作社會住宅，屋齡只有十年，65戶配都有獨立陽台，且附設機車停車位，很適合附近的上班族及學生租用。

第三案位於花蓮鬧區，由旅館轉作社會住宅，鄰近省道及火車站，且50戶均配有獨立的分離式冷氣、浴室採乾濕分離及對外窗，房間設施設備狀態良好。

國家住都中心說明，審查通過後，業者會開始進行改裝整修，會將家具、家電設施設備更新，讓出租時的房間可以在良好狀態。為提高居住安全性，加入轉型做社宅的旅館或房舍，須出示公安、消防檢查合格證明，預計今年年中就可陸續招租。

國家住都中心表示，「旅館轉社宅」計畫的徵求對象包含旅館、民間住宅及公有房舍，可由旅館業者及租賃住宅服務業者提案申請。加入社會住宅的建築物可享有租稅優惠，免徵地價稅、房屋稅，租金收入也免徵營業稅。為提升住宅品質，政府提供每戶4萬元的修繕補助，對於停業旅館的修繕費則額外補助1萬元。此外，也將提供市價租金差額補助、最高10%房間總數的空房補助，以及每次3,000元的公證費補助，降低業者經營風險。