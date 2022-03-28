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房價漲、晚婚...青年購屋力大降 這都少最多

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

央行升息，萬物齊漲，青年購屋比例逐漸減少，據台灣房屋集團統計聯徵中心貸款資料發現，近10年來新增房貸中，20-30歲青年客群佔比從2012年的17.2%到2021年降至15%，平均減少2.2個百分點，其中桃園市青年減少最多，達3.7個百分點，反而房價居六都之首的台北市出乎意料，僅微減1.4個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，30歲以下青年的購屋比例越來越少，三大主因是房價高漲、晚婚和高學歷，房價漲多跌少，越晚買房門檻越高，青年財務壓力大增，降低購屋力，加上高學歷青年越來越普及，碩博士班畢業後才就業，購屋基金達標的時程計畫也隨之遞延，造成購屋年齡層延後，也是青年購屋比例逐漸減少的原因之一。

根據主計處統計，現在女性平均結婚年齡為32.1歲，男性為34.3歲，都比10年前又晚了2歲，晚婚甚至不婚，影響購屋規劃一再後延。

桃園的青年購屋族減少最多，主要是因為「客層」的變化，張旭嵐分析，北部小資族受限於總價預算，為求足夠的居家空間，購屋多半得往外圍移動，移居桃園成了最務實的成家規畫，這也大幅增加桃園三十歲以上「家庭型」的購屋人口比例，再加上桃園福利政策佳，產業經濟發達，機捷串連北北桃生活圈，綜合條件磁吸許多的「北客桃居」。

進一步分析20-30歲青年購屋客群中，女性青年購屋佔比，僅高雄、台南上升，各增加2.2及0.6個百分點，其餘四都均下修，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南二都的女力近年成長明顯，女權抬頭，女性主管越來越多，收入條件提升，也提高女性購買力，加上現今不婚不生女性增加，買個小宅養個毛孩，甚至置產投資，形成新興女力市場。

另，高雄近幾年公共建設題材豐沛，產業經濟力不斷向上、就業機會大增，不少年輕人選擇留鄉，也帶動購屋需求增，尤其高雄、台南在去年底以前低總價商圈仍多，高雄三民、楠梓等區中古套房2~3百萬元就可入手，房價相比中北部還親民，也更促進女力進場購屋。

資料來源／台灣房屋
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房價

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