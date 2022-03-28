房價漲！房貸版圖大洗牌 雙北房貸族9年少4.2萬人

房價漲，購屋族轉往蛋白區交易增多，讓房貸版圖出現大洗牌！據房仲業者統計聯徵中心資料，比照2021年與2013年同期各縣市貸款人數與授信餘額後發現，在人數上，全國增加4.1萬人，但北市減少2.2萬人，新北減少2萬人，雙北萎縮幅度最大；反觀桃園增加2.2萬人傲視各縣市，其消長可見一斑，專家分析，央行啟動升息循環，對房貸戶影響甚為深遠，而近年房市發展也牽動房貸版圖改變。

在授信餘額上，全國增加2.6兆元，若從比例來看，金門增加140.0%最為驚人，首善之區台北市只增加9.1%，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，近年全台房市飆漲，讓許多買方轉往蛋白區，帶動蛋白交易火熱，也讓外圍區域借款人數和授信餘額明顯增加。

從人數消長上，可約莫看得出這九年間交易熱區的改變，其中雙北各減少2萬餘人，最讓人驚訝，反觀桃園與台中表現強勢，分別增加2.2萬與1.5萬，而新竹與高雄增加1.4萬緊追在後。徐佳馨認為，雙北過高房價讓買方外逃，是桃園與新竹火熱的重要因素，加上這些區域近年推案連連，在交屋潮帶動下，人數自然明顯增加。

至於房貸授信餘額上，北市僅增加9.1%，新北也僅增加38.6%，雖然基期高，但增幅明顯小於其他縣市，讓人跌破眼鏡。而近年話題不少的金門、澎湖、新竹縣、台南等地，增幅都在七成以上，不僅表示這些區域近年房價漲幅明顯，資金已經從蛋黃區擴及到其他區域。