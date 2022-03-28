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萊爾富母親節專刊預購開跑 業績目標看增三成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

雖然離母親節還有一個多月時間，萊爾富即起開跑母親節預購活動，推出「愛獻媽咪」2022母親節專刊預購，含括蛋糕、甜點、人氣套餐、保健食品、3C家電等逾百項商品，其中蛋糕部分，除了延續去年人氣熱銷款亞尼克原味生乳捲外，今年網羅多家團購名店人氣夯品，另也同步規劃保健食品及美型3C家電供選購，讓消費者可一站式購足各項商品，預估可帶動整體母親節相關產品銷量成長逾三成。

母親節是超商四大預購檔期之一，萊爾富表示，今年主打各地團購人氣蛋糕，就內部過往銷售資料顯示，最熱銷的口味分別是芋頭、生乳餡，以及可滿足全家人味蕾、苦甜不膩的巧克力。芋頭部分首推，亞尼克與占星專家唐綺陽夢幻聯名的紫薯芋泥蕨餅生乳捲，生乳餡則絕不能錯過經典熱銷品亞尼克原味生乳捲。除預購專刊可選購蛋糕外，門市現場亦有一之鄉蜂蜜蛋糕搭配飲品組合優惠價299元可選購，去年母親節檔期熱銷約6.5萬條，今年好評再推出。

此外，萊爾富「愛獻媽咪」母親節專刊預購也首次推出人氣桌菜套餐、女生喜愛的甜酒、以及飯店、SPA優惠票券。主要是防疫期間多數人傾向居家慶祝，萊爾富今年首度推出桌菜套餐，像是紅豆食府的寵愛媽咪套組與寬心園的母親節分享餐等。

另也首度攜手飯店及SPA業者推出1.7折起優惠票券，像是全台多家據點的VIVISPA泰皇宮廷，其花精之旅140分鐘，原價5,800元，優惠價才999元；另原價要1萬1000元的台中八仙山莊森活四人套房一泊二食，也只要5,200元即可入手。

母親節 尼克

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