轉手就獲利百萬？北市高價小宅添新面孔 單價衝破157萬

房價漲，總價為不少購屋族一大考量，近年來小宅漸成趨勢，台北市高價小宅再添新面孔，據實價揭露及謄本資料顯示，大安區新成屋「大安滕」，今年一月黏姓自然人，分別買下11樓兩戶，其中一筆單價157.5萬元，總價為2,325萬元，坪數14.8坪的交易，創該案新高單價，另一筆則為單價155.8萬元，總價為3,475萬元，坪數是5.6坪。

謄本顯示，粘姓買方在台中七期置產知名豪宅「宝格」，由於「宝格」的戶籍登記地址為8樓，過去曾曝光的9樓戶，即為窗簾大廠億豐粘家買下，是否此次北上投資小宅令人玩味。

值得注意的是，新案「大安滕」轉手獲利已不少，尤其8樓戶在預售時買在3,550萬元，單價131.2萬元，已屬高水位，去年底轉手，買方出價逼近4,000萬元，讓賣方獲利375萬元，青睞度不言可喻，另，3樓戶也獲利222萬元，5樓戶亦小賺70萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，其均為舊版房地合一稅，超過兩年的重稅閉鎖期，僅需課20%的稅額，完美下車不言可喻。

「大安滕」座落新生南路一段，樓高12層，共45戶，地段機能健全，鄰近永康商圈、捷運東門站、大安森林公園，採買、交通、綠地機能無虞，地段門牌也鍍金，又以高價宅規劃，高價優勢毋庸置疑，中低樓層價碼在單坪120-140萬元，高樓層則可來到150萬元。

陳炳辰分析，目前能達單坪150萬元的高價小宅像是「仁愛A+」、「PARK259」等，多有學區、生活機能、主力租客族群之類特性，這種買小又買貴的小豪宅，購置上不一定自住，大部分有其他用途，如公司企業當作招待所，承租給高階外籍主管；或是房市熱潮引起高資產與投資族群注意，看好出租投資報酬率和轉手利差；其中鄰近明星學區，有意設籍當地學區的富爸媽亦是潛在買方。