上海分批封控 閎康：訂單將遞延至封閉結束後陸續交付
上海疫情嚴峻，當局宣布「分區封控」，閎康（3587）今（28）天表示，閎康技術檢測（上海）有限公司因應配合當地政府防疫政策，從今天凌晨5點至4月1日凌晨5點，實施封閉管理檢測工作，後續會配合當地政府相關規定處理。
根據上海當局通告，3月28日開始分區分批實施核酸篩查，第1批先行實施封控，開展核酸篩查，至4月1日凌晨5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理；第2批自4月1日凌晨3時起，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。
閎康表示，與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。同時持續配合當地主管機關強化防疫作業，相關訂單將遞延至封閉結束後陸續交付。
閎康表示，公司配合當地政府進行居家辦公並將持續關注當地疫情，採取必要應變措施以確保員工安全與健康。
閎康強調，公司進行全球布局調配產能對公司影響不大。
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