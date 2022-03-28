化妝品包材全面改造 歐萊德攜綠色供應鏈打造零碳經濟
零碳經濟時代，歐萊德與台灣設計研究院集結五大綠色供應鏈推動「零碳經濟-化妝品包裝容器全品項循環包裝創新計畫」，供應鏈全面性創新打造綠色包材，傳遞「綠色、永續、創新」核心理念。
據綠色聯盟（Green Alliance）統計，每年約有1,220萬噸的塑膠廢棄物無法妥善處置，供應鏈深知大量廢棄容器對地球環境帶來的影響，期望能開發出可替代、可循環回收再利用的單一包材。
歐萊德表示，本次設研院計畫內容，與五大髮妝品包材供應鏈合作，為全球供應鏈設計建構出生態價值的先導計劃。
歐萊德董事長葛望平擔任本計畫執行單位，他表示，回收再製是循環經濟的最後一哩路，連續15年來打造綠色供應鏈，推動產業鏈執行綠色永續計畫，特別感謝塑膠產業以及包材產業決策者參與，讓循環設計的概念成形，共創零碳經濟 。
歐萊德總經理蔡怡穎表示，目前與歐萊德執行綠色包材改善計畫，包含集泉塑膠 、集泉塑膠、大全彩藝、台鈺軟管、瑞營塑膠、上溢精密、大豐環保、宏恩塑膠等企業。將過去化妝及複合材質徹底改造成可循環再利用包材，為未來美妝產業 ，甚至是塑膠產業突破新的機會、競爭力、生存力。
台灣設計研究院院長林鑫保副院長表示，促進企業循環設計輔導計畫，以建構循環生態價值鏈，將循環經濟作為核心，推動化妝品包材改革，用最貼近生活的設計打造永續精神，期待能透過本次合作計畫持續為塑膠產業帶來無限綠色商機。
綠色供應鏈代表，集泉塑膠董事長詹景忠分享，再生塑膠創新應用的經驗，曾為歐萊德創造「全球第一支再生壓頭」，為循環設計的一大功臣，從傳統產業塑膠帶來環境污染的刻板印象，實踐塑膠產業新生命，創造出無毒綠色包材，連結全球永續新趨勢，奠定綠色包材的領導地位，逐步實現循環循環。
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