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生華科皮膚癌臨床數據 2022世界皮膚科學會年會發表

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生華科（6492）今（28）日公告，開發中新藥Silmitasertib(CX-4945)治療晚期基底細胞癌（BCC）已經展現早期正向療效，此試驗數據獲選於2022年美國皮膚科學會（AAD）年會以線上ePoster方式，已於美東時間3月27日上午正式發表。

相關正向療效和安全性數據包括：A. 在10位局部晚期的BCC患者中，有兩位於治療24週時測量腫瘤縮小30%，達到病情部分緩解(PR)。

B. 在首次針對局部晚期患者進行活體組織檢查分析，患者於Silmitasertib 使用後第八週已測量到大幅抑制Gli1蛋白基因表現，降低達90%。

C. 據研究逾九成基底細胞癌致病原因都和DNA的刺蝟訊號傳導路徑(Hedgehog signal pathway)表現失控有關，其下游包括Gli1、Gli2和Gli3等蛋白基因，Silmitasertib在多項臨床前研究已展現對Gli等蛋白基因具制約及調控作用。

生華科表示，Silmitasertib除了已經展現早期療效，透過此劑量調升試驗階段，也確認連續28天、每天投以兩次Silmitasertib/1000mg為進行二期人體臨床試驗的建議劑量。

此項試驗已經進入一期臨床第二階段療效擴增族群試驗，收治對現行治療標靶藥物SMO抑制劑產生抗藥性、面臨無藥可用的局部晚期基底細胞癌(laBCC)患者，冀取得概念性驗證(Proof of Concept)後，下一步以能快速上市核准的樞紐性試驗為目標。

生華科說明，目前治療laBCC有兩項上市標靶藥物，都是針對刺蝟訊號傳導路徑的SMO蛋白基因開發的抑制劑，臨床上最快六、七個月就會產生抗藥性，患者面臨無藥可用的情況。在臨床前研究，Silmitasertib治療已對SMO抑制劑產生抗藥性的腫瘤細胞仍然具有療效，因此在未被滿足的醫療需求市場深具開發潛力。

根據Technavio分析機構最新預測，全球Hedgehog pathway抑制劑至 2025年的銷售金額將達到3.28.億美元，複合年均增長率為12.55%，生華科Silmitasertib將有機會競逐這個龐大的市場商機。

生華科

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