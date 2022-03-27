快訊

本土暴增83例延燒多縣市 蔡總統：盡快接種三劑疫苗

三重女業務丈夫Ct值17.6 曾去2處、北市急匡21人

總銷近200億「名軒海樂地」公開 潛銷至今銷售約250戶

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

上市建商名軒開發（1442）旗下指標大案「名軒海樂地」，該案總銷近200億元，26日正式公開，全案預計在2023年6月取得使照，該案不僅將成為公司明後年營運重點大案，更可望搭配2024年淡江大橋完工題材，進一步提升新案去化。

名軒開發董事長吳泓瑩指出，雖然房市現有打炒房政策，不過不影響在地剛性需求購屋，因此全案才能在潛銷至今、銷售約250戶。

基地面積約達7,625坪的「名軒海樂地」，位於淡水輕軌綠線崁V11崁頂站，全案共12棟、共1,913戶，為地上22和23樓高、地下4樓之住宅大樓，規劃一至三房、24~42坪產品；名軒表示，該案擁有輕軌交通經過，且總價800~1,400萬元，吸引士林、北投、五股、蘆洲首購族群購買。

名軒開發去年營收達34.5億元，較2020年22.31億元大增54.6%，毛利率達23.6%，較前年14.9%增加8.6個百分點，稅後純益達5.15億元、年增5.7倍，每股純益達1.41元，優於前年每股純益0.25元。

輕軌 淡江大橋 建商 營收 房市

延伸閱讀

打造淡海雕塑之森 名軒海樂地推38萬購屋金抽獎

台南房價漲 南科所在善化區租金居冠每坪約710元

淡水交通建設＋科學園區到位 北台淡海造鎮案創超高詢問度

相關新聞

中工移工有感冒症狀 快篩陽性確診

中工（2515）今（27）日公告指出，有移工有感冒症狀，經內部快篩後為陽性，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）...

水泥業拚淨零 減碳大作戰

國發會本月底將公布2050淨零碳排路徑圖，碳排大戶水泥業為國內各項工程及房地產市場基礎工業，但消耗能源龐大，加上水泥業原...

餐飲進軍美國 八方雲集落地南加州

「鍋貼第一股」八方雲集進軍美國市場，廿六日在南加州工業市開出首家門市。

企業減資 拆解投資密碼

2021年是上市櫃公司獲利豐收年，合計獲利可望突破4兆元，創歷史新高，不過，今年各公司舉行董事會後，卻掀起一股減資潮。根...

是否參加減資掌握兩關鍵 確保獲利

除權息旺季將到來，減資也將陸續展開，投資人是否該參加減資？證券分析表示，不管是現金減資或因虧損減資，未來有利股價的是籌碼...

亞泥採替代原料 取代石灰石

全球2050年淨零碳排議題發燒，亞泥副總經理暨總廠長張志鵬表示，亞泥目前碳排來源，60%來自石灰石原料、35%來自能源燃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。