總銷近200億「名軒海樂地」公開 潛銷至今銷售約250戶
上市建商名軒開發（1442）旗下指標大案「名軒海樂地」，該案總銷近200億元，26日正式公開，全案預計在2023年6月取得使照，該案不僅將成為公司明後年營運重點大案，更可望搭配2024年淡江大橋完工題材，進一步提升新案去化。
名軒開發董事長吳泓瑩指出，雖然房市現有打炒房政策，不過不影響在地剛性需求購屋，因此全案才能在潛銷至今、銷售約250戶。
基地面積約達7,625坪的「名軒海樂地」，位於淡水輕軌綠線崁V11崁頂站，全案共12棟、共1,913戶，為地上22和23樓高、地下4樓之住宅大樓，規劃一至三房、24~42坪產品；名軒表示，該案擁有輕軌交通經過，且總價800~1,400萬元，吸引士林、北投、五股、蘆洲首購族群購買。
名軒開發去年營收達34.5億元，較2020年22.31億元大增54.6%，毛利率達23.6%，較前年14.9%增加8.6個百分點，稅後純益達5.15億元、年增5.7倍，每股純益達1.41元，優於前年每股純益0.25元。
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