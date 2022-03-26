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房市外溢效應發酵 草屯「群合I DO」順銷年輕族群捧場

經濟日報 / 記者宋健生/南投即時報導
「群合I DO」今天公開並舉行起厝手作DIY活動，吸引大批民眾參與。記者宋健生/攝影
「群合I DO」今天公開並舉行起厝手作DIY活動，吸引大批民眾參與。記者宋健生/攝影

中部房市外溢效應持續發酵，擁有國道3號、中投快速道路交匯等便利性的南投草屯地區，近期市場買氣持續升溫，寬心營建機構子品牌群合建設最新預售案「群合l DO」，今(26)日公開首日即造成熱銷，其中已購客有二成以上是來自台中，年齡層則以25至35歲為主力。

南投縣人口外流，唯獨草屯鎮近幾年人口逆勢成長，加上交通網絡四通八達，距離台中市又近，儼然成為縣內最具發展潛力的城鎮。

業界分析，近兩年草屯新大樓陸續完工，加上便捷的交通網絡與陸續規劃進駐的南投四大產業園區，吸引就業人口落腳草屯，其中還包含不少來自台中的移居人口，成為一個獨特現象。

「群合l DO」今天正式公開，選在接待中心舉辦起厝手作DIY活動，同時舉行寬心第六屆著色比賽頒獎典禮，吸引大批民眾參與，氣氛熱絡。

「群合l DO」公開即造成熱銷，成為市場指標，此案規劃地上12樓、地方下二層大樓建築，68戶住家、零店面，22至32坪、2至3房產品，每坪均價24萬元，總銷約6億元。

尤其，業者訴求「結構工程零付款」，2房含1車位總價約600萬元，3房含1車位總價約800萬元，訂簽開10％，工程期間無需付款，相當輕鬆，成功吸引年輕購屋人的目光。

寬心營建機構副總經理黃詩景指出，寬心深耕南投地區近十年，從草屯第一座新古典大樓「草屯之星」榮獲南投第一座國家建築大樓金獅首獎，再到南投大樓第一豪宅殊榮的「寬心一品苑」，寬心始終專注在自己的家鄉建造非凡新建築。

帶著對建築的熱誠，寬心營建子品牌群合建設以親民的首購產品為定位，去年推出第一案「群合F1」火速完銷後，今年推出新品「群合I DO」再創銷售好評。

「群合I DO」專案經理鄒喬羽說，這次新案主打新婚首購、小家庭首換族群，基地面積約493坪，獨一無二的建築外觀，頂樓語彙如鑲上鑽石璀璨耀眼。

公設則以家庭為主題並加入智能規劃，包括草屯首創的運動視聽BAR、戶外兒童遊戲區、頂樓星空發呆亭、便捷智能櫃、i便利販賣機，以及微森林、健身房等20項公設，讓在草屯的家舒適、便利、時尚又摩登。

另外，基地鄰近草屯交流道國道特區，串連中投63號快速道、國道3號、74號快速道，15分鐘可達台中市南區，快速連接大台中；基地到草屯商圈也十分便利，北投路直走8分鐘就到，遠離喧囂，確保優質生活品質，獲得購屋人青睞。

「群合l DO」公開即造成熱銷，其中已購客有二成以上是來自台中。記者宋健生/攝影
「群合l DO」公開即造成熱銷，其中已購客有二成以上是來自台中。記者宋健生/攝影
業者訴求「結構工程零付款」，成功吸引年輕購屋人的目光。記者宋健生/攝影
業者訴求「結構工程零付款」，成功吸引年輕購屋人的目光。記者宋健生/攝影

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