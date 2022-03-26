口罩令鬆綁 線上課程獨家推出游絲棋100個化妝小技巧

隨著疫情趨緩，口罩令鬆綁，在戶外與室內拍照可短暫不需配戴口罩。且正值春暖花開的季節，與家人朋友出遊拍照打卡留念，更是不可缺少的環節。但要如何在口罩取下的重要時刻，展現令人稱羨的完美妝容呢？哇哉上課線上學習平台推出全新線上課程-「游絲棋的質感彩妝必修課-明星級大師密技」，邀請國際彩妝大師游絲棋老師解析，今年春妝趨勢，6小時線上課程，包含了100個化妝小技巧，且完美解決50個彩妝誤區，讓你用亮麗好氣色迎接春天到來。

仲誼公關、Wazaiii暨哇哉上課創辦人岳啟儒表示，利用線上課程學化妝，不僅可以自由安排時間，邊搭配老師示範教學邊跟著畫，不懂的地方還可以隨時暫停重來，化出一臉好妝再也不是煩惱。只要連上網路，隨時隨地都能輕鬆學習。哇哉上課「游絲棋的質感彩妝必修課-明星級大師密技」，不僅教你化好妝，還會不定期祭出美妝保養超值大禮包。

游絲棋老解析2022的春季彩妝趨勢表示，今年各家品牌春季新品紛紛推出彩色睫毛膏跟眼線筆，比起厚重的顏色，繽紛的色彩更適合搭配亮眼的春妝，更有春天的氣息。且隨著口罩令漸漸鬆綁，水潤口紅強勢回歸，不只好看還能修飾唇紋，莓果色及自然氣色感的嫩粉色，特別適合搭配明亮清新的春妝。

哇哉上課全台獨家推出的「游絲棋的質感彩妝必修課-明星級大師密技」，課程內容包含了24堂彩妝教學，從零基礎也能上手的底妝入門，到進階版完整質感彩妝，還附上兩堂妝前保養與徹底卸妝的課程。濃縮游絲棋老師多年來的實戰經驗，不藏私分享100個化妝小技巧，50個妝容誤區完美解決。

同時也教你自我檢測最適合肌膚的彩妝顏色、畫出透氣無瑕肌、利用正確的方式定妝讓底妝再也不崩塌、找到適合的眉型、透過訣竅改變臉型。只要是你想得到的妝容技法，從保養、基礎底妝、遮瑕，到進階眼唇彩妝、修容、卸妝，以及不同工具所產生的效果等等，淺顯易懂的說明搭配一步步真人示範教學，就算是美妝小白也能輕鬆打造絕美妝容提升好氣色。