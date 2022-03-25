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SCFI運價指數連十周下滑 歐洲線跌幅較大

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

最新出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI指數）連十周下滑，指數下跌106.24點，跌幅為2.34%，指數為4540.31點。其中，歐洲線的跌幅3%相對較大，其餘的跌幅都在1%。

本周歐洲地區的貨載量持續受到俄烏戰爭衝擊，最新一期遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）跌幅為3%，運價為6593美元，跌幅還是有航線之冠；至於遠東-地中海每20呎櫃為6921美元，跌幅為1.62%。

就算現在貨量不如旺季，塞港的問題依舊持續，北美線表現相對平穩，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達7960美元，跌幅不到1%，僅0.79%；遠東到美東線上周開平盤，本周小跌1.22%，每FEU運價10504美元。

近洋線則是呈現漲、跌互見，遠東到日本關西、關東航線維持上周熱絡表現，本週還是上漲走勢，每TEU較前一周上漲24及20美元；遠東到韓國運費上漲21美元；至於遠東到東南亞則是下跌37美元。

國內的貨攬業者捷迅（2643）認為，海空運運價仍居高不下，俄烏戰爭對後續全球經濟的影響仍需觀察，是否影響未來市場購買力，而引發零售業需求下滑，會是航運需求關鍵。

航線

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