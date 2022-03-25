全球傳動10名外籍移工染疫 今、明兩天暫時停工

傳動元件大廠全球傳動（4540）外籍移工證實染疫，目前已知有十人為陽性，今（25）日新北市衛生局已安排人員到工廠進行全體員工檢測，今、明兩天工廠暫時停工，待全部進行檢測，預計周一復工。

另外，全球傳動自昨天起，將連續三天進行廠區清潔消毒。

全球傳動表示，目前正全力配合疫調，至於全部員工約900多人檢測結果，要明天才會出爐。目前初步評估，停工兩天，對於營收影響有限，訂單也不會受到影響。

全球傳動去年合併營收32.85億元、年增19.9%，為歷年同期次高，歸屬母公司稅後淨利2.37億元，每股稅後純益2.52元，董事會通過擬配發1.3元現金股利；今年前二月合併營收4.55億元、年增29.6%，創歷史同期新高。

全球傳動今年以來，接獲大陸自動化設備、鋰電池及電動車相關產業訂單，目前傳動系統元件在手訂單維持4至5個月，能見度看到第3季。法人估，今年營收、獲利可望有兩位數增長，其中營收有機會創歷史新高。

全球傳動考量樹林廠產能已接近滿載，今年2月斥資9.07億購入桃園大溪廠房及土地，第一期預計投資2億至3億元，明年開始安裝設備，預估年產能至少可增加一成以上。