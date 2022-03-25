高通5G連結邊緣運算 實現製造業數位轉型的多元應用

高通在2022智慧城市展高雄展區中攜手產業夥伴展出智慧工安監控應用。該解決方案整合亞馬遜網路服務公司（Amazon Web Services，AWS）和英業達，以多端點、高解析的即時影像辨識，確保企業內部及生產線人員的工作安全。

高通區域業務經理呂承翰也於智慧城市展的數位轉型大講堂中，以「5G驅動的智慧製造」為題分享5G技術為製造業數位轉型帶來的優勢及潛力。

高通表示，5G包含6GHz以下和毫米波頻段的高速、大頻寬、低延遲特性，結合工業物聯網（IIoT）、智慧終端裝置及AI運算，已經推動智慧製造的多元應用，包括工安維繫、製程最佳化、預防性維修、供應鏈整合等。高通期望藉由與產業夥伴打造5G智慧製造的應用場景以及關鍵技術分享，引領產業加速實現未來工廠的智慧樣貌。

高通表示，隨著連網技術的不斷進展，5G的應用從以往的手機、平板、PC等消費應用，延伸到高度專精、對通訊品質更嚴格要求的產業應用領域，最明顯的例子就是5G通訊，將工業4.0智慧製造一舉推向全新境界。

高通強調，該公司的5G技術能藉由支援增強型超可靠低延遲通訊（eURLLC）、增強型行動寬頻（eMBB）等功能，滿足工廠自動化、設備與機器的任務關鍵控管等需求，協助驅動未來工廠，並加速過渡至工業4.0的轉型。

高通也藉由包括微秒級同步的時間敏感網路（TSN）、具超可靠度的多點協作技術（CoMP）、公分級準確度的室內精準定位等技術創新，進一步提升裝置對裝置的通訊效率。未來在工廠的每個角落，都能享受大頻寬、低延遲的超高速無線通訊，無縫連結智慧製造的每一個環節。

在2022智慧城市展高雄展區的現場，高通展示5G技術整合AWS的個人防護裝備（PPE）解決方案，透過網路監控攝影機的即時影像偵測，可精準辨識生產線或工地人員是否正確配備面罩、頭盔、手套、背心等防護裝備，確保工作場所的高度安全，避免因疏忽導致人員暴露於工安風險中。

高通並在此次與AWS展示的PPE監測系統，導入國內IT大廠英業達開發的智慧邊緣運算盒5G AI Edge Box，內建高通專為AI運算打造的高通Cloud AI100雲端加速器，內含高達16組AI運算核心、配備144MB高速靜態存取記憶體（SRAM）、具每秒處理多達70兆次運算（TOPS）的運算效能；不僅快速精準且大幅降低功耗，每瓦運算效能在市場上遙遙領先。此外，5G AI Edge Box配備高通Snapdragon X55數據機射頻系統，支援毫米波與6 GHz以下頻譜的所有關鍵區域與頻段，充份簡化通訊網路架構。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，2022智慧城市展揭示了從智慧城市、智慧製造、智慧農業到智慧醫療等多元創新應用，背後的關鍵技術就是5G連網能力。尤其5G毫米波高頻段技術搭配6 GHz以下頻段，更能全面釋放產業生態系及現代化智慧城市的無限潛力。

劉思泰接著說，高通已於2020年，在台灣成功打造全球首座5G毫米波企業專網智慧工廠，在既有的成功基礎上，高通期盼與台灣及全球夥伴持續攜手，藉由先進的5G技術實現更多智慧製造與智慧城市的未來應用。