聖暉深化資源整合優勢 未來營運持續向上

聖暉（5536）今日受邀參加元大證券舉辦的線上法人說明會。公司表示，隨各產業提高資本支出投入擴建計畫，挹注整體未完工的在建工程案量已創歷史新高，且隨訂單能見度高，有利集團今年營運持續成長。

聖暉表示，多年致力深化多產業、多區域、多工種營運核心價值，有效發揮集團垂直水平資源整合，提升市場競爭力與擴大整體接單動能，集團整體營收規模自2010年突破50億元、2017年超過百億門檻，2021年營收更達202億元大關、歸屬母公司純益12億元、每股純益達21.08元，寫下集團營運里程碑，營運表現也將隨集團業務版圖與資源整合逐步完善，逐年成長。

聖暉指出，各產業無塵室與機電工程統包需求提高，同步帶動單一專案工程訂單金額增加，有利於具備一定規模、擁有產業施作實績之無塵室機電統包業者。

不僅如此，近兩年包括人力、原物料成本與資金周轉等市場因應能力考驗，將創造整體廠務工程業步入大者恆大之局面。聖暉指出，除與供應商間建立長期穩定的合作關係，持續升級工程技術與施作工法，透過良好之施工管理能力，設備及工程施作落實標準規格化，使得原物料及專案工程人力達最有效率之調配，以達到各區域工程保持優異品質、下降施工風險、專案管理一步到位，有助於提高營運週轉率及縮短工程完工進度。

另一方面，積極深化專業工程人才培育、內部人才儲備計畫等，2021年集團旗下員工數達1,639位，其中台灣、中國及東南亞區域員工分布分別為47％、43％、10％，集團持續投入人力資源擴增，培育養成擴大接案能力，推動集團未來營運保持良好成長續航力。

聖暉持續看好大型產業投資需求暢旺與全球供應鏈向台灣、東南亞市場轉移等，有助於帶動整體接單表現暢旺，且目前未完工的在建工案量仍保持良好的能見度，隨主要客戶的工程完工進度陸續認列，有望持續挹注集團整體營運良好成長動能，同時，持續開發更多環保節能綠色相關工程技術與服務，走在客戶前端，成爲客戶朝向碳中和道路上的優質合作夥伴。