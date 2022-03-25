正隆總座：原料成本高檔、能源續漲 Q2評估報價再漲

正隆（1904）總經理張清標表示，2022年廢紙原料維持在高檔，木漿則持續上漲，另外，能源成本則受戰爭因素影響，煤炭成本每公噸漲了50-100美金，造紙業報價調漲總是落後成本漲幅「很吃虧」。對於今年是否再度調漲報價，他表示，要看市場需求與接受度，由於4、5月後就是旺季，屆時將進行報價評估。對今年旺季的營運保持樂觀態度。

正隆今（25）日召開法說會，張清標表示，能源成本持續上漲，去年煤炭每公噸漲了110美金，從90美金漲到去年底來到200美金，今年烏俄戰爭一起，煤炭價格繼續飆漲，已來到300美金，短期預估將在250-310美金浮動。面對能源成本高升，正隆持續提高替代燃料，減低煤炭使用量，調整發電模式，以減少能源衝擊，讓成本更有競爭力。

正隆發言人何台桹表示，首季來看，若扣除春節期間，台灣稼動率維持在95%以上，越南廠也是全能生產，中國大陸目前仍有八個紙器廠，稼動率在六成五左右，表現穩定。就出貨量來看，台灣首季略好過去年第4季表現，越南廠則回到去年上半年的水準，甚至超越同期表現。

正隆今年資本支出約110億元，除了持續拓展產能，也加快綠電轉型。其中，台灣大園廠6.6萬噸再生白漿線即將於2022年下半年投產，進一步擴大使用廢紙容器和下腳料，並結合沼氣發電系統幫助工廠完成綠電轉型；越南平陽廠二期40萬公噸工紙產線、越南濱吉紙器廠也將陸續於下半年完工，推升全集團紙與紙板年產能達250.2萬公噸，紙器產能增加1.2億平方米，達19.07億平方米。

目前正隆也積極投入北越北江紙器廠規劃，預計2023年第1季投產，並已展開規劃第三條工紙產線，布局越南百萬噸級一條龍造紙基地，掌握東南亞紙包裝商機。

在綠色能源方面，張清標表示，大園廠沼氣綠電即將於第2季併網台電，年發電量達1,920萬度綠電，竹北廠全台最大高效能生質熱電系統也將於第3季啟動，年發電最高達1.26億度，進一步提升溫室氣體減量競爭優勢，並邁向電力自主。此外，為持續建立減煤與零燃煤再生能源，正隆已啟動旗艦造紙廠后里廠生質熱電系統和沼氣發電系統的規劃，預估2024年以後陸續完工，將大幅提高綠電的產出和創造低碳優勢。

正隆日前公告財報，全年稅後純益40.11億元，年增率達7.1%，EPS 3.58元，每股將配發現金股利1.9元，配發率53%。