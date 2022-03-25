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又一家飯店熄燈！新竹福泰商務飯店將結束營業

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
新竹「福泰商務飯店」將結束16年營業。圖/福泰商務飯店提供
新竹「福泰商務飯店」將結束16年營業。圖/福泰商務飯店提供

新竹「福泰商務飯店」將結束16年營業，該飯店今（25）日發出公告，由於飯店租賃合約至5月31日為止，集團打算不續約，5月10日起停止接受訂房，6月正式結束營運。

福泰飯店集團副總薛志民表示，新竹福泰商務飯店今年以來住房率仍有六、七成的表現，包括國旅和部分的本地商務客。但考量租約即將到期，國際商務客也仍無法來台，因此結束新竹福泰商務飯店營運，未來還是會再尋找合適的地方拓點。

福泰飯店集團由福華大飯店副董事長廖東漢創立，旗下計有多種不同風格的品牌，包括「 福泰桔子商旅 」、「 福泰商務飯店 」、「 山形閣 」、「翡翠灣渡假飯店」等。

薛志民表示，目前福泰桔子商旅在台北有四家防疫旅館，另外，台中福泰桔子商旅與翡翠灣渡假飯店是防疫所，而福泰商務飯店在新竹館閉點後，仍有彰化館在營運，加上嘉義和礁溪的飯店，集團仍有十個營運據點，未來也會持續拓展飯店版圖。

薛志民表示，新竹「福泰商務飯店」走過16年的風華，當時為因應日商旅客會議的需求，同仁們於每日貼心安排公務車及早晚殷勤相待，讓客人留下深刻印象。開放陸客觀光時，飯店一年接待境外人士達30,000人次，也展現出台灣人親切的暖心服務。

此外，新竹「福泰商務飯店」過去積極配合政府舉辦的城市馬拉松 / 跨年活動，同仁們設攤送水、提供熱食各種回憶歷歷在目 , 有同仁們的辛苦與淚水，同時對於支持新竹福泰的各界貴賓好友也感銘心切。

福泰的成員將秉持集團的核心價值，在未來持續提供客人所需的照料與服務外，並朝向創造環保的環境方向努力，及求新求變的態度，給旅客有耳目一新的住宿體驗。

陸客 住房率

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