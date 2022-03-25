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一起愛地球！遠傳響應關燈一小時 永續環境月同步起跑

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

遠傳電信（4904）今年首度響應由世界自然基金會（WWF）發起的「關燈一小時」（Earth Hour）活動，將在3月26日晚上8點半起，與全台超過400個政府機關、企業共同串連，包括遠傳台北、台中、高雄等七個辦公大樓、290家門市的辦公區域都將關燈一小時，共會關上約35,000盞燈。

遠傳表示，期望透過以實際行動，呼籲各界共同為環境盡一份心力，一起愛地球！總經理井琪也拍攝影片，號召各界響應「關燈一小時」活動；井琪表示，「遠傳持續推動環境永續與關注氣候變遷議題，並設定2030年辦公據點淨零排放及2050年淨零轉型之政策目標。

井琪指出，相信若人人都能「節能減碳於日常」就將對環境產生很大的幫助，所以自2015年起即透過『寶衛地球、讓愛遠傳』計畫號召大眾以實際行動守護環境。今年我們響應全球串聯關燈一小時的活動，提醒大家隨手關燈，歡迎民眾3月26日和我們一起關上不必要的燈，珍惜資源。」

遠傳的「永續環境月」也自即日起起跑，將持續至4月22日的世界地球日，為期一個月！邀請遠傳利害關係人參與一系列的環保行動，攜手員工、用戶、社會大眾及供應商夥伴，共同為環境永續努力，用行動守護環境。

遠傳每年內部都辦理愛護環境的活動，活動內容包括樂活蔬食餐推廣、二手化妝品回收、辦公室空調提高2度C及環境永續工作坊，提升員工環保意識。

遠傳持續推廣「申辦電子帳單拿好康」及「廢棄電子產品回收」等活動，邀請用戶及社會大眾共同參與，同時也邀請供應商參與「減碳相關工作坊」，共同討論環保議題及具體的減碳作為。

遠傳體認到氣候變遷及朝向淨零碳排已刻不容緩，去年與國內標竿企業加入台灣永續能源研究基金會發起的「台灣淨零排放協會」，共同推動「淨零排放」倡議，同時遠傳今年與供應商進行氣候變遷議合的管理績效排名於全球企業前8%，連續第二年名列在2021 CDP 供應商議合領導級企業排行榜中，顯示遠傳攜手供應商共同降低氣候變遷所帶來的風險，獲得國際肯定。

遠傳電信 氣候變遷

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