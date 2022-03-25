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鄭怡靜、林昀儒混雙奪冠 台鹽海洋鹼性離子水強勢應援

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
桌球一姊鄭怡靜。照片／台鹽提供
桌球一姊鄭怡靜。照片／台鹽提供

台灣桌壇傳捷報！桌球一姊鄭怡靜搭檔東奧戰將林昀儒24日在2022世界桌球職業大聯盟(World Table Tennis，WTT)杜哈站勇奪冠軍，開出今年台灣桌球重要戰績！臺鹽（1737）6年來支持鄭怡靜征戰國際賽事，力挺台灣體育不遺餘力，用台灣好水為台灣加油！

臺鹽董事長吳容輝表示，臺鹽身為體育推手，挑選機能水市佔率第一的「台鹽海洋鹼性離子水」為台灣國手加油，力挺像鄭怡靜這樣無可取代的選手全力以赴，百戰百勝！

鄭怡靜表示，「台鹽海洋鹼性離子水」幫助我在平日鍛鍊時累積戰力，更在比賽時擔任重要角色，讓我在休息時間補充水分、調整戰術，成為重要的勝負關鍵。

具備全國唯一製程及發明專利 100%台灣製造的「台鹽海洋鹼性離子水」，甫榮獲康健雜誌2022信賴品牌讀者票選第一名，更蟬聯「國際品質評鑑 Monde Selection」、「國際風味評鑑（ITI）」等國際大獎，持續獲選為體育賽事、台灣年度燈會、大甲鎮瀾宮媽祖繞境等重要活動指定用水。為回饋消費者的支持，臺鹽預告第二季起推出離子水一系列檔期活動，將會有抽獎及限定主題包裝，讓大家健康活力一整年！

鄭怡靜 台鹽 體育

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