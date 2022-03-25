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世界最大醫用口罩台灣製造 華新獲金氏世界紀錄

中央社 / 彰化25日電

華新醫材公司將原有的鑽石型口罩依等比例放大50倍，製造長8.3公尺、寬4.79公尺口罩，獲金氏世界紀錄認證成為世界最大醫用口罩，也讓全世界看到台灣製造實力。

華新醫材公司今天上午在華新口罩觀光工廠，舉辦最大醫用口罩獲金氏世界紀錄認證的慶祝活動，彰化縣副縣長洪榮章、華新董事長鄭永柱等人出席活動。

鄭永柱接受媒體聯訪指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾開始重視個人衛生防護，也突顯醫用口罩對防疫重要性，公司特別採用和原有口罩相同布料，依等比例放大50倍尺寸，製造出長8.3公尺、寬4.79公尺的世界最大醫用口罩。

鄭永柱說，他們也向金氏世界紀錄申請認證，挑戰世界最大醫療口罩成功，讓全世界看到台灣製造的實力，同時成為觀光工廠新亮點。

華新醫材公司指出，為挑戰金氏世界紀錄，他們先以獲得專利的鑽石型口罩為範本，製造出依等比例放大10倍及20倍口罩，確認可行後，再嘗試製造放大50倍，口罩使用材質都符合醫用口罩規格，今年1月13日經金氏世界紀錄組織線上視訊認證，今天正式對外展示。

口罩 金氏世界紀錄 醫材

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