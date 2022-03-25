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生技中心今年兩項成果授權產業 第3季要成立生技創投

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

財團法人生物技術開發中心今（25）日舉行記者會，吳忠勳執行長指出，生技中心今年將有兩項成果釋出，首先是自行開發的抗體藥物複合體Tri-mannosy 1 ADC，上半年有望授權國內生技公司；另一項成果CHO-C細胞量產平台，研發團隊也將分割獨立為新公司；生技中心自行成立的20億元創投基金，第3季也將正式成立。

生技中心董事長涂醒哲表示，生技中心近年來不論是mRNA、細胞治療等領域都發展出一定的進展，未來除了研發之外，也要強化國內外生醫產業的商業發展，另外也會開始和醫療院所加強新創合作。

吳忠勳表示，生技中心過去15年曾經衍生出五家新創企業，並授權出20項藥品。衍生公司目前最有名的是台康生技，授權出去的藥品，則包括合一生技糖尿病足部傷口癒合新藥「速必一」，目前已在台灣上市。

吳忠勳指出，近年來，在經濟部技術處科專的長期支持下，專注於新藥關鍵技術的開發，投入多年資源的Tri-mannosyl ADC平台、CHO-C量產細胞株、細胞治療技術，今年都將陸續以技術授權或衍生新創的方式開花結果。

其中生技中心獨家研發具有專利保護的Tri-mannosyl ADC平台，目前已成功吸引包括歐、美、日、韓等多家國際藥廠矚目，並與來自新加坡的單位有實質ADC共同開發的合作，這項技術平台，今年上半年有機會授權國內生技產業。吳忠勳強調，透過這項平台，生技中心已經開發出第一項抗體藥物複合體新藥Anti-MSLN ADC （DCBAD2001），一旦技術移轉給民間企業後，可在很短時間內進入人體臨床試驗及量產階段。

另外，生技中心自主研發CHO-C量產細胞株，已是亞太地區第一個擁有自己品牌的CHO細胞量產平台，與目前最多藥廠使用的CHO-S細胞相比，生技中心自行研發的CHO-C穩定度，幾乎是CHO-S的兩倍，其連續式製程取代現行的傳統批次製程，讓量與質能同時兼顧。

此CHO-C量產平台已提供多家廠商共14件委託生產和細胞株開發服務，更在2021年成功取得日本訂單，進軍日本委託市場。今年CHO-C團隊可望自生技中心衍生出去，成立新創公司，未來搶攻上千億美元的生物藥量產市場。

在細胞治療方面，生技中心研發的CAR-T與iPSC細胞治療項目，開發的人源化PD-L1抗體基因的Globo H CAR-T細胞，對Globo H高表現的胃癌細胞具有專一性毒殺功效，毒殺效果超過70%，成為醫師眼中的抗癌利器。團隊建立iPSC幹細胞分化技術，鎖定巴金森氏症與聽損障礙切入臨床應用，未來將朝眼睛、神經和免疫系統等治療需求發展。先後已與花蓮慈濟醫院、三軍總醫院及國防醫學院攜手合作，導入臨床醫師的經驗，有機會將細胞治療的成果快速運用於臨床上。

在與國際鏈結方面，生技中心持續繳出傲人成績。去年與全球生技龍頭企業安進(Amgen) 合作開發次世代雙特異性抗體藥物，接受安進委託量產多種單特異性抗體和雙特異性抗體，為生技中心近年來最具代表性的國際大型委託服務案；同時亦結盟日本最大CRO CMIC集團共同簽署MOU(合作意向書)，針對生技產品製程開發、製造、臨床前試驗，以及投資台灣生技創投基金等項目進行廣泛合作，未來可協助台灣生技公司快速鏈結日本與國際。

生技產業

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