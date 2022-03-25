智崴體感科技 打入海洋科技博物館

國立海洋科技博物館興建的「潮境智能海洋館」今（25）日於基隆潮境公園正式開幕，採用智崴資訊（5263）技術，為北北基首座結合海洋生物與模擬數位科技的虛實整合實境水族館及海洋生物復育基地。

此場館第一個映入眼簾的是巨大的數位內容螢幕，首創結合數台架設於潮境灣的海底攝影機，透過5G訊號直播海底生態現況至館內，將水下復育的珊瑚和優游的魚群即時呈現在觀眾眼前，讓遊客感受真實的北海岸水下生態脈動。

智崴集團表示，在國立海洋科技博物館內的潮境智能海洋館所設計規劃的探索體驗，是以當地海洋的特色結合互動模擬科技所打造而成。潮境智能海洋館是智崴首創結合實體水缸、互動體驗、VR虛擬實境、沉浸式影像技術以及體感科技的全新體驗館，讓民眾以前所未有的方式進入虛實相融的海洋元宇宙。

智崴集團表示，許多國際上的水族館、動物園已逐漸開始降低實體動物的飼養比例，並且開始擁抱結合數位教育內容的遊樂設備，達到寓教於樂的體驗。例如，2016年智崴於荷蘭野生動物園打造的極地探索館，該座遊樂設備至今都名列遊客最喜愛的體驗館榜首，而近年海外的天文館、水族館、動物園業者等亦主動洽詢數位內容結合教育的體感娛樂產品，顯見數位教育結合體感娛樂，將會是未來體驗教育不可或缺的重要形式。

智崴今日早盤股價平盤，為每股118.50元。