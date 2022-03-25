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汐止文高用地解編 規畫1.3公頃將蓋900戶社會住宅
配合中央社宅計畫，新北市城鄉局規畫在汐止文高用地南側建設900戶社宅。城鄉局表示，文高用地也包含私有土地，為保障土地所有權人權益，未來將以市地重劃辦理開發，本案將從3月28日起開始工展30日，4月15日在汐止區公所舉辦說明會。
城鄉局長黃國峰表示，本次變更範圍為汐止區文高用地及其周邊土地，其土地現況作鐵皮屋、倉儲、宮廟、雜草及空地使用，土地使用效益不彰且環境髒亂，亟待以完善的都市規畫，帶動地區土地多元化使用及環境再造，同時，汐止產業轉型並正向成長中，未來將新增約900戶社會住宅，有助於鼓勵年青人口在地就業及生活。
都市計畫科長鄭博仁說，本次變更檢討變更面積約4.1952公頃，畫設社會福利設施用地約1.3448公頃、住宅區約1.37公頃、公園用地約0.3817公頃及其他公共設施用地約1.0962公頃，提供多元化社會福利設施、住宅與公共設施等空間。
城鄉局表示，文高用地北側及西側涉及私有土地，為維護私有土地所有權人權益，將採市地重劃辦理整體開發規劃，市地重劃面積約3.5366公頃，後續土地所有權人原則可分回55%的可建築土地。
另外，為配合中央推動社宅政策，經盤點具有開發可行性的國有土地，並銜接公保地解編政策，文高用地南側屬公有土地部分，未來將優先興建社會住宅。
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