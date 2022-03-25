汐止文高用地解編 規畫1.3公頃將蓋900戶社會住宅

於疫情期間，直播帶貨進入“白熱化”階段，或掀起新一波熱潮，並以臉書導購直播成長率尤為明顯，面對今年即將到來的電商節慶(母親節、618購物節等)，各品牌業者開始摩拳擦掌，積極佈局搶奪商機。在疫情『宅經濟』的持續發酵下，掀起了全民直播帶貨新浪潮，打造出網紅直播新興帶貨商業模式，如何尋覓價值高且帶貨力高的網紅合作，成為品牌增加轉換率的決勝關鍵

2022-03-25 08:25