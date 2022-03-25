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富邦證主辦復盛可轉債競拍 今天截止

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

復盛應用科技股份有限公司（6670）(簡稱復盛)擬發行1.5萬張、總面額15億元國內無擔保可轉換公司債，富邦證券主辦，採競價拍賣方式承銷，投標時間為3月23日至3月25日，有興趣的投資人可把握時間。

此案競拍底標價為102元，可轉換公司債預計4月11日在櫃檯買賣中心掛牌。

復盛為全球最大高爾夫球具及球頭代工廠商，市占率超過四成，公司為多角化經營，開始跨入航太、車用及精密五金零配件、冰上及極限運動裝配之生產與銷售。

該公司主要產品包括：高爾夫球桿頭、球桿頭配件、碳纖維球桿、冰上及極限運動鞋靴及護具、航太及車用零件、棒球棒與其他，目前高爾夫球桿頭營收占比約75%。

復盛的客戶包含美、日頂尖高爾夫品牌，生產基地位於台灣、中國大陸中山、越南、泰國、美國等地。

復盛去年前三季合併營收169.12億，EPS為13.53元，全年合併營收233.30億，營收成長率63.60%，雖受到疫情干擾產能，仍創下歷史新高。

展望今年，生產線已回歸正常，加上全球高爾夫球人口持續增加，終端銷售暢旺，目前品牌廠客戶庫存水位仍低，故對今年市場仍然看好。

先前所投資之民盛應用子公司，主要從事冰上、極限運動、重機等裝備、鞋靴，受到重機市場需求暢旺，今年訂單可望較去年成長，整體來看，復盛今年營運有望維持高檔。

富邦證券資深副總吳春敏表示，復盛本次募集資金作為償還銀行借款與充實營運資金，所募得資金將可取代銀行融資，有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力。

此次復盛CB一（66701）以轉換溢價率103.45%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為210元，發行期間三年，三年到期以面額贖回。

高爾夫

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