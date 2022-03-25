大數據解密　最強直播帶貨力網紅排名揭曉

image source: FB唐綺陽占星幫 /FB王思佳 /FB小嫻 (黃瑜嫻)/ FB見習網美 小吳

文／呂德芬

於疫情期間，直播帶貨進入“白熱化”階段，或掀起新一波熱潮，並以臉書導購直播成長率尤為明顯，面對今年即將到來的電商節慶(母親節、618購物節等)，各品牌業者開始摩拳擦掌，積極佈局搶奪商機。在疫情『宅經濟』的持續發酵下，掀起了全民直播帶貨新浪潮，打造出網紅直播新興帶貨商業模式，如何尋覓價值高且帶貨力高的網紅合作，成為品牌增加轉換率的決勝關鍵。（完整報告免費下載：《網紅直播帶貨力排名 揭開直播變現心法》）





大型網紅直播帶貨平均互動數高於中小型網紅達3倍以上



將直播帶貨網紅依級距歸納為三類：大型網紅(粉絲人數30萬以上)、中型網紅(粉絲人數5萬至30萬)及小型網紅(粉絲人數5萬以下)，並觀察各級距直播帶貨網紅於三直播帶貨平台(FB、YT、IG)之平均互動數，可發現大型網紅在三平台中，平均互動數皆遠高於中小型網紅3-13倍，於FB及IG上平均互動數高。其中，IG之大型網紅平均互動數(3,213個)高於FB及YT，但於中小型網紅上，平均互動數皆低於FB及YT。中型網紅於FB上具優勢，平均互動數(1,332個)最高，小型網紅則以YT最高(369個)。

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中型網紅於電商節慶間帶貨力增長超過200%

2021/9/1-2022/2/28近半年間，各級距網紅於電商節慶（如：雙11、雙12、週年慶、聖誕節等），帶貨直播數皆向上增長，並以大、中型網紅上升幅度最為明顯。

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除大型網紅外，各品牌亦展開多面向合作，找尋合適的中型網紅進行帶貨直播。中型網紅遇上電商特別節日，與品牌、電商積極合作，發布多則帶貨直播，直播數成長2.12倍，與大型網紅直播數的差距也於電商節慶間縮小，每則直播平均互動數也增加2倍之多，直播帶貨成效佳。

Facebook直播帶貨以命理、美妝及保養屬性網紅最為熱門

分析Facebook不同屬性直播帶貨網紅的直播帶貨影片數及直播帶貨平均互動數，命理、美妝以及保養屬性網紅直播帶貨影片數多且互動數高。命理屬性直播帶貨網紅 (如唐綺陽等) 人數少，但命理相關直播於網上備受關注，大量網友關注運勢、星座相關議題，直播中加入帶貨產品宣傳，成為熱門屬性。

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表演屬性網紅多為藝人，閒暇之餘直播帶貨，由於本身粉絲數多，互動數隨之升高；料理型網紅多屬中小型網紅，互動數較低，常於直播中推銷食品或烹煮用具。

高成效直播帶貨網紅，藉由個人特質創造高互動數及觀看數

疫情期間除帶動電商發展，也助長了直播帶貨風潮，究竟如何尋覓高成效轉換的直播帶貨網紅並與之合作？網紅的直播帶貨領袖價值，透過《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》蒐集網紅直播帶貨影片數、直播帶貨影片平均互動數以及直播帶貨影片平均觀看數，藉由此三大指標作為網紅直播帶貨領袖價值的評判標準。

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於FB平台上擁有30萬粉絲以上的大型網紅中，領袖價值第一名為唐綺陽，以星座運勢直播、邀請名人聊天等直播方式，將合作商品，於直播時間高達1-2小時的影片中全程曝光，吸引眾多網友觀看，網紅的個人特質及魅力，儼然成為消費者觀看直播購物的衡量指標之一。更多完整網紅直播帶貨領袖價值排行榜請見《網紅直播帶貨力排名 揭開直播變現心法》洞察報告，將更深入解析網紅直播帶貨的導購手法。





分析說明：

本研究資料由《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》提供，統計時間範圍為2021年09月01日至2022年02月28日。

●研究範圍

主要受眾在台灣地區(扣除直播主，如丟丟妹、連千毅等)，且近半年間於Facebook發布一則以上直播帶貨影片(需為產品導購直播，日常聊天直播不包含在內)，定義為「直播帶貨網紅」。

●分析工具

①《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》：分析各KOL之社群經營成效，以社群粉絲人數、粉絲成長數(註1)、粉專績效(註2)、相關貼文則數(註3)等關鍵指標計算KOL領袖價值。

②《KEYPO大數據關鍵引擎》：使用斷字切詞(Word Segmentation)、語意分析(Semantic Analysis) 等技術，汲取網路上品牌相關討論文章，計算網路聲量。

*註1「粉絲成長數」：調查區間內，粉絲的新增或減少總數。

*註2「粉專績效」： 調查區間內，符合關鍵字的貼文平均互動數。

*註3「相關貼文則數」：調查區間內，符合關鍵字的貼文總數。