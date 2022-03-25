台中新光三越購物節祭出百萬汽車抽獎 全檔業績衝37億

「新光三越初夏購物節」將於3月31日起盛大登場，全台百貨店王新光三越台中店，再度集結最受歡迎的品牌與商品共同舉辦大規模回饋，甚至首度在購物節祭出百萬汽車抽獎活動，希望藉此帶動買氣。

台中新光三越去年營收214.2億元(含稅)、不畏疫情影響逆勢成長4%，續創歷史新高，並第11度蟬聯全台百貨「店王」。今年截至目前為止，營收也有8%的增幅，預估全年業績目標挑戰220億元以上。

而今年初夏購物節首波從3月31日起至4月20日，預估業績目標為24億元；全檔至母親節檔期，業績目標合計要挑戰37億元，較去年同期成長3%。

新光三越3月31日至4月11日舉辦會員好禮大回饋，全館skm pay單筆滿3,000送300，貴賓卡會員獨享化妝品單筆滿3,000送300；3月31日至4月4日名品、大家電、法雅客、單筆滿萬送500，連假出遊也能搶，線上線下同步開賣，APP、skm online同享滿千送百最強回饋。

除此之外，為回饋會員的支持，今年特別擴大會員點數回饋，3月31日至5月8日扣點，即可免費兌換電動機車(50萬點)、和牛雙人套餐(2萬點)等好禮。

值得注意的是，在APP扣100點，還有機會抽中百萬名車與dyson旗艦家電。另外還有「振興五倍券晚鳥限定」，使用五倍券消費可享Switch週週抽獨享優惠。

新光三越表示，今年初夏購物節集結了美妝品牌全台最多的獨家特惠組，熱銷經典明星組合折數最低4折起，例如雅詩蘭黛美妝富翁組價值9,688元，特價只要3,980元。

還有買一送多超值特惠組，首一日3月31日推出蘭蔻超極光精露搶購組(買1件送10件)價值6,000元，特價3,600元。還有名品、輕奢珠寶香氛、精品家電等，例如話題夯品PHILIPS健康氣炸鍋，原價2萬1,900元，特價1萬990元，強勢下殺五折強攻業績。

為呈現給消費者更多時尚新潮的體驗，新光三越特別在地下1樓規劃中部獨家打卡新熱點「玩美直播室」，超夯話題爆品、彩妝新品搶先直擊，場場有最IN的時尚SHOW。

3月31日起邀請品牌一日店長、超人氣KOL、最會賣的櫃哥櫃姐，天天精彩直播，帶消費者逛好逛滿，直播限定甜甜價現搶好康。

除此之外，3月更推出兩家精品POP UP限定店，包括有全球唯一JO MALONE LONDON－JoBots禮物概念店，以及全台唯一的FENDI POP UP男裝限定店，用最時尚且豐富的購物內容，來滿足民眾的購物慾。

還有11家美食餐廳與話題新櫃，包括全台唯一首創100%純和牛油的重慶式麻辣鍋「麻辣45」、全台獨家主打每日手作河粉的東南亞庶民美食「PHO U」、全台獨家手作精品吐司「石山丘」，以及將於4月中開幕的義大利百年頂級巧克力「Venchi」等。

另外，日本美食物產展也訂4月8日至24日盛大開展，今年特別以日本新幹線鐵道漫遊為主題，集結日本四大新幹線必訪百年名店、人氣伴手禮、排隊國民美食等。

包括老字號抹茶名店『辻利茶鋪』、京都必訪和菓子店「然花抄院」、百年歷史調料專門店「茅乃舍」等八大名店美食初登場品牌，滿足出國的購物、享受美食的樂趣。