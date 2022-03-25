台中大遠百「2022韓風春之季」韓國物產展浪漫登場
台中大遠百「韓風春之季物產展」3月24日起至4月6日浪漫登場，此次展覽特別以韓國「應援」文化為主題，推薦夢幻韓食小吃、道地伴手禮，並祭出應援優惠，要滿足大家久久沒出國的心。
開幕首日，由台中大遠百店長藍卓成與韓華國際經理施玫伶等人，共同在具代表性的「移動應援餐車」前為消費者揭幕。
藍卓成表示，這項物產展在週假日指定時間，祭出熟食應援美食優惠專區，包含韓國傳統布帳馬車會出現的道地經典熟食魚板推薦價60元、必買小吃辣炒年糕推薦價180元、人氣小點88串燒起司熱狗推薦價120元，以及圃美多拉麵系列等著粉絲響應。
另外，活動期間在展場消費滿3,000元以上，即贈3樓漫步花藝300元品牌抵用券；憑3樓漫步花藝專櫃消費滿3,000元發票，可享韓風春之季物產展八折優惠(部分商品除外)。
假日則推出「韓系花色口紅DIY教室」、「韓系花少女舞蹈」活動，在享用多樣韓國道地小吃美食之餘，也可以體驗韓國最流行的KPOP舞蹈、手作等。
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