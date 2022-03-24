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達德能源桃園建置北台灣最大太陽能系統 今竣工啟用
全球綠電需求大幅成長，台灣老牌製造業也加入台灣能源轉型行列。達德能源今宣布，與在地經營逾一甲子的本土企業文來金屬工業公司合作，建置屋頂型太陽光電場，桃園蘆竹廠案正式竣工啟用。總裝置容量達1062瓩，是達德能源在北台灣建置最大規模的屋頂型太陽光電系統。
達德能源表示，協助文來金屬廠房在屋頂架設太陽能光電板，提供廠房「第二層屋頂」，除有效降溫、節省廠房所需電力，且有防漏保固的功能，一舉數得。
文來金屬位於桃園蘆竹的工廠，是台灣業界首創的電磁鋼板加工中心，工廠占地近2000坪，因廠址已有相當歲月，加上廠區環境美觀和整潔的高標準要求，這次太陽光電系統工程，頗具挑戰性。
達德能源董事長王雲怡說，在線路與設施配色和排布上，把環境美觀列入考量，而今看來相當成功，很高興可把這個案場作為北台灣的模範案場之一。
目前，達德能源在台灣已建置38處太陽光電系統，總建置容量達 9.25MW。成立超過20年的達德為風電及太陽光電開發及營運商，總部位於德國布萊梅，營業據點遍布18國。
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