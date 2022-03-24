臺灣企銀攜角頭幕後推手 籌集文創創投基金目標10億元

臺灣企銀（2834）以實際行動支持本土文化創意產業，旗下子公司臺企銀管理顧問，攜手策略合作夥伴共同成立曼尼托克管顧公司，24日宣布籌集國內首檔以投資文創產業及藝術科技為主的私募股權基金「曼尼一號創投有限合夥基金（曼尼一號）」，該基金預計籌集新台幣10億元，為具潛力的文創及藝術科技業者新增資金取得管道，增加產業在國際市場競爭力。

臺灣企銀董事長林謙浩表示，台灣企銀透過旗下創投不斷發掘各產業明日之星進行投資，且響應財政部「公股攜手，百億創投」政策，與巧克麗娛樂公司及獨角獸整合行銷公司，合資成立曼尼托克管顧公司，提升國家文創行銷國際的軟實力 。

巧克麗娛樂是國內破億票房電影「角頭」幕後推手，獨角獸則由國際知名品牌前驅設計師黃偉豪（Daniel Wong）投資，三強聯手為國內文創挹注新活水。

曼尼一號將聚焦投資台灣「數位影視IP產業」、「文創藝術科技產業」及「數位文創影藝平台」等三大面向，投入優質影視IP開發並延續未來各種應用，培養更多優秀文創人才，讓影視技術再升級。其中近年影音串流平台（OTT）崛起，影視產業日益加強與數位化科技結合，因此文創藝術科技產業，如結合元宇宙等虛擬技術及軟硬體科技的潛力新秀，亦是曼尼一號重點投資方向。

臺灣企銀長期致力文創發展，知名成功案例包括「海角七號」、「賽德克巴萊」、「雞排英雄」等電影製作，亦擴及各類文創領域提供融資服務，截至2022年2月底，創意產業貸款餘額達260億元，另配合政策推行「文創產業青年創業及啟動金貸款」、「加強文化創意產業升級轉型貸款」等貸款，2021年亦舉辦多場說明會，協助業者取得所需資金及貸款利息補貼，落實對國內文創產業的扶植。