快訊

東航墜機「撞擊點」確認 黑盒子記憶體恐損壞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買家未出爐 家樂福今年續拚展店、「Jasons」5月將更名

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
5月「Jasons」將更名，預計到11月前完成所有的改裝與換招。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
5月「Jasons」將更名，預計到11月前完成所有的改裝與換招。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

法商家樂福傳出正協商出售台灣家樂福給統一，儘管出售案將有進展一事傳的沸沸揚揚，但家樂福今（24）日舉辦媒體春酒活動中，對於出售案一事皆表示不知情，家樂福開發暨資產總監徐良彬表示，今年還是會按照既定的方向和策略去做，包括5月「Jasons」將更名，預計到11月前完成所有的改裝與換招。另外，家樂福超市將持續展店，預計再開15-20家超市，「Jasons」也會持續拓點。

台灣家樂福除了買家未定案，先前還遭逢旗艦級倉儲楊梅大倉火災事件，不過，徐良彬表示，家樂福今年還是按照原先的展店規劃，家樂福目前共有68家量販店、249家超市，會持續在六都展店。此外，「Jasons」品牌授權今年10月到期，內部已完成更名計畫，新品牌預計5月就會正式亮相，仍將使用英文名稱，但會十分好記，同時「Jasons」將持續拓點，主要仍是以百貨商場為主，未來五年內將有11至13家百貨將陸續開幕，目前都已在進行評估中。

徐良彬表示，家樂福接手「Jasons」後，對高檔超市的營運已有一定程度的了解，除了保留「Jasons」的強項，也會透過集團資源予以協助，像是今年預計引進代客料理，還有強化送禮的包裝服務，看好高端金字塔的消費力。

此外，家樂福近期舉辦日本購物節活動，從家樂福銷售數據發現，2021年年度日本產品銷售相較於2019年成長近一成。家樂福表示，這一次家樂福再推日本購物節檔期，精選超過1,000項零食、泡麵等產品，其中最具亮點的是「3分鐘享日本好味」的湯咖哩、拉麵、或鍋等調理包、即時品。

家樂福表示，日本購物節是消費者數一數二喜愛的檔期，疫情期間發現能夠帶大家回味出國時光的產品更是主流，其中去日本不能少的各地口味拉麵、北海道火鍋、特色口味的零食及主婦最愛的日用品等，都是熱銷商品。

家樂福 日本 零食

延伸閱讀

家樂福「日本購物節」推千項商品 銅板價就能偽出國

桃議會國民黨團看家樂福狀況 消防局要求業主清除殘物

彭博：家樂福深入協商把持股賣給統一 最快數周內敲定

曾去嘉義喜宴！北市20歲確診男足跡曝 家樂福、士林夜市入列

相關新聞

買家未出爐 家樂福今年續拚展店、「Jasons」5月將更名

法商家樂福傳出正協商出售台灣家樂福給統一，儘管出售案將有進展一事傳的沸沸揚揚，但家樂福今（24）日舉辦媒體春酒活動中，對...

海運運費暴漲暴利 機械公會：超額獲利應返還全民

台灣機械公會理事長魏燦文今天建議，台灣輸送電力品質需要檢討，政府可考量電業自由化和民營化方向；政府應重視調查海運運費暴漲...

受惠美國製造 台今年機械出口值估破360億美元創新高

台灣機械公會理事長魏燦文今天表示，美國恢復對中國352項產品關稅豁免，對台灣機械業沒影響，廠商持續受惠美國市場拉貨，預估...

蘇伊士運河將調高過路費 海運價格恐再漲

埃及宣布調漲蘇伊士運河過路費，漲幅最高10%。運輸業者認為，海運運價高漲，不少人想分一杯羹，船公司也有通知運費會上漲，但...

蝦皮購物啟動第五屆儲備幹部計畫 保證1到2次輪調海外

蝦皮購物今（24）日宣布，第五屆「儲備幹部計畫(Global Leaders Program)」即日起正式啟動，以「跨部...

北市四處社會住宅1,589戶聯合招租 3月25日起開放申請

有住宅需求的民眾注意了。台北市信義區廣慈D、E及內湖區行善社會住宅暨大同區斯文里三期都更分回戶等四處社會住宅共1,589...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。