買家未出爐 家樂福今年續拚展店、「Jasons」5月將更名

法商家樂福傳出正協商出售台灣家樂福給統一，儘管出售案將有進展一事傳的沸沸揚揚，但家樂福今（24）日舉辦媒體春酒活動中，對於出售案一事皆表示不知情，家樂福開發暨資產總監徐良彬表示，今年還是會按照既定的方向和策略去做，包括5月「Jasons」將更名，預計到11月前完成所有的改裝與換招。另外，家樂福超市將持續展店，預計再開15-20家超市，「Jasons」也會持續拓點。

台灣家樂福除了買家未定案，先前還遭逢旗艦級倉儲楊梅大倉火災事件，不過，徐良彬表示，家樂福今年還是按照原先的展店規劃，家樂福目前共有68家量販店、249家超市，會持續在六都展店。此外，「Jasons」品牌授權今年10月到期，內部已完成更名計畫，新品牌預計5月就會正式亮相，仍將使用英文名稱，但會十分好記，同時「Jasons」將持續拓點，主要仍是以百貨商場為主，未來五年內將有11至13家百貨將陸續開幕，目前都已在進行評估中。

徐良彬表示，家樂福接手「Jasons」後，對高檔超市的營運已有一定程度的了解，除了保留「Jasons」的強項，也會透過集團資源予以協助，像是今年預計引進代客料理，還有強化送禮的包裝服務，看好高端金字塔的消費力。

此外，家樂福近期舉辦日本購物節活動，從家樂福銷售數據發現，2021年年度日本產品銷售相較於2019年成長近一成。家樂福表示，這一次家樂福再推日本購物節檔期，精選超過1,000項零食、泡麵等產品，其中最具亮點的是「3分鐘享日本好味」的湯咖哩、拉麵、或鍋等調理包、即時品。

家樂福表示，日本購物節是消費者數一數二喜愛的檔期，疫情期間發現能夠帶大家回味出國時光的產品更是主流，其中去日本不能少的各地口味拉麵、北海道火鍋、特色口味的零食及主婦最愛的日用品等，都是熱銷商品。